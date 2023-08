La Miss venezolana Ariana Viera, de 26 años, muere en un trágico accidente

Un trágico e inesperado accidente ha truncado su vida demasiado pronto. La Miss venezolana Ariana Viera, de 26 años, ha muerto en una carretera en Lake Nona, Orlando (Florida), después de que su coche impactara contra un camión. La modelo y también empresaria iba a representar a su país en el certamen de belleza Miss América Latina, cuya celebración está prevista el próximo 12 de octubre en Punta Cana, República Dominicana. Las informaciones apuntan a que los servicios sanitarios trataron de reanimarla en la escena, pero sufrió un infarto que acabó con su vida. Destrozada por el dolor, su madre confirmaba la noticia a través de un mensaje en los perfiles de su hija, donde ha seguido recordándola.

“Hija de mi alma, mi niña de mi amor, mi cielo, mi media mitad, mi clon. Solo Dios es el único que puede entender este vacío que tengo adentro de mí con la falta de tu cuerpo en este mundo terrenal. Yo sé que aún estás presente viendo a todos y cada uno cómo lloramos y reímos con todas y cada una de tus ocurrencias, hasta ayer con la pataleta que te dio cuando fuimos a buscarte el vestido para tu despedida. La forma en que te manifiestas en mis días es increíble y no sabes cuánto te lo agradezco hija amada. Haré toda tu voluntad, te lo juro mi amor” escribió Vivian Ochoa.

Las causas del accidente

En una conversación con Telemundo31, la madre de Ariana explicó los posibles motivos por los que se pudo producir el incidente que acabó con la vida de su hija a mediados del pasado mes de julio. Vivian Ochoa dijo que Ariana estaba muy cansada por lo que puede que eso le provocara una distracción al volante. “Se quedó dormida mi niña” apuntó. “Ayudó a muchas personas. Siempre estaba dispuesta a ayudar y escuchar, incluso a personas que no conocía. Siempre estuvo allí para sus amigos, hermanos y madre” dijo Vivian recordando a su hija. A la tristeza por su pérdida, se unieron los problemas que tuvo la familia para organizar su despedida. No solo tuvieron que solicitar ayuda monetaria para costear el funeral sino que además el padre de la modelo, que reside en Perú, no llegó a tiempo a Estados Unidos por un problema con el visado (se lo concedieron de urgencia, pero llegó un día después de la ceremonia).

Ariana Viera era modelo e influencer, pero también empresaria pues había creado una compañía de limpieza. En sus perfiles reflejaba sus compromisos profesionales y sus pasiones por la moda y el estilo de vida saludable. Su carrera como Miss estaba dando pasos firmes pues estaba a punto de participar en el certamen Miss Amércia Latina 2023, que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Punta Cana. Era además una firme candidata a representar a su país en Miss Mundo 2023. El certamen Miss América Latina es una competición que reúne a los países comprendidos en la región geográfica denominada América Latina además de otras naciones y comunidades que reflejan la historia, cultura y mestizaje propios de la latinidad. En ese sentido, participan los países en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe que tienen como idioma el español, el portugués y el francés; países europeos como España, Portugal, Francia e Italia; y otros países como Filipinas, Guinea Ecuatorial y Marruecos. La edición de 2022 la ganó María de Fátima López, Miss Portugal.