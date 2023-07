Entrevistamos a Miriam Rodríguez tras ganar 'Tu cara me suena': 'He podido abrir las alas y ser como yo soy' La artista gallega, que acaba de estrenar su nueva canción 'Déjame cuidarte', nos ha hablado de lo importante que ha sido para ella el concurso tanto a nivel personal como profesional

Ya la conocíamos tras su paso por Operación Triunfo, La Voz... sin embargo, para muchos ha sido un descubrimiento ver a Miriam Rodríguez en Tu cara me suena. Semana tras semana la cantante gallega, de 26 años, sorprendió con sus increíbles imitaciones y, finalmente, consiguió alzarse como ganadora. "Mis principales objetivos eran: disfrutarlo, jugarlo y ser yo misma. Creo que he conseguido los tres, así que estoy muy contenta de que haya sido así y de haber conseguido ese equilibrio", nos cuenta días después de acabar el concurso. Para el público ha sido una revelación pero para ella también, ya que lo ha vivido con mucha intensidad y ha podido "abrir las alas al máximo y ser yo como yo soy". "Ha sido un programa liberador para mí porque creo que he perdido la poca vergüenza que me quedaba", nos dice sin poder contener la risa, asegurando que: "Para mí ha sido maravilloso y ha llegado en un momento en el que yo no sabía que lo necesitaba tanto... Quizás también para restar importancia a muchos problemas, que a veces les damos más importancia de la que tienen, y disfrutar más el hoy, el presente, lo que te está ocurriendo y estar superagradecida de lo que tengo".

- Lo primero ¡enhorabuena! ¿Qué sientes tras haber sido la ganadora de la décima edición de Tu cara me suena?

La verdad es que me siento muy feliz, afortunada y agradecida. Más allá de haber sido ganadora o no, porque creo que el regalo más grande es haber podido vivir la experiencia tan intensamente como la he vivido. Por supuesto, estoy absolutamente agradecida por el público que nos ha acompañado cada semana y que me ha arropado tanto en el momento de las votaciones hasta el final. Para mí, el regalo más grande ha sido vivir el programa. Todos nos lo hemos currado muchísimo, y creo que es de los mejores programas que tenemos en televisión ahora mismo

- Fue una final muy reñida, ¿cómo la viviste?

Con muchísima emoción y también con muchos nervios, porque era la primera vez que tocaba el piano en directo para alguien que no fuese mi familia. Era el último reto que yo quería hacer, porque para mí era superimportante, después de tantos años tocando solo en casa y acostumbrados a verme con una guitarra encima del escenario. Lo único que quería era disfrutar la actuación. La llevaba muy ensayada y muy preparada. Esos últimos días prácticamente ni había dormido porque quería preparármela al maximo, para poder disfrutarla y sentirla. Porque, además del reto de imitar, quería poder disfrutarla como Miriam Rodríguez, porque era una canción que me llegaba mucho emocionalmente

- ¿Te veías ganadora o pensabas que Andrea Guasch se llevaría el triunfo?

A lo largo del programa nunca me lo planteé, lo viví al margen de las puntuaciones. Muchas veces me preguntaban en qué posición iba en la tabla y no lo sabía, porque nunca me fijé en eso. Para mí lo importante era disfrutar de la experiencia. Realmente, ganar era algo secundario para mí, porque cualquiera de nosotros cinco podía haber ganado. El marcador se fue a cero, decidía el público que estaba allí presente y podría haber ganado cualquiera de los finalistas. Andrea para mí fue un apoyo y un ejemplo a seguir durante todo el programa y también se lo curró muchísimo para mostrarse como la pedazo de artista que es. Igual que Merche, que fue para mí un gran apoyo. Las quiero muchísimo

- Echando la vista atrás, ¿cuál dirías que fue tu imitación más difícil?

Ha habido varías que han sido complicadas porque me sacaban de mi zona de confort o exigían un nivel de concentración, trabajo y esfuerzo mayor que otras. Sin duda, los cambios de sexo me alejaban mucho de la Miriam artista y la energía que tengo yo encima de un escenario y como persona. Era un reto complicado, vocalmente era muy difícil llegar a ese color y eran las semanas más complicadas en ese sentido. Sin embargo, la que me llevó horas y horas de ensayo y me hizo pensar que no iba a poder sacarla adelante, fue la Jennifer Lopez. Tuve que prepararme muchísimo, y ser capaz de memorizar yo sola todos los pasos, porque era un baile muy complicado. Además, al no estar acostumbrada a hacer eso en un escenario y después de tanto tiempo sin bailar, era un reto... pero estoy muy agradecida de que pudiéramos disfrutar de la actuación y no sufrirla. La sacamos adelante y estamos muy orgullosos

- ¿Y la que más disfrutaste?

Si me tengo que quedar con una en concreto, creo que La reina de Cristina Aguilera ha sido de las más me ha marcado dentro del programa. La de Adele también era una canción superemocionante que me emocionó mucho y, sin duda, me quedaría también con Lady Gaga, que ha sido mi favorita te diría. Ha habido actuaciones que quizás no han marcado tanto pero que yo he disfrutado un montón, como Tini por ejemplo, que era una canción y una artista que a mí me gustaba y pude bailar en el escenario. Estoy contenta con todas porque realmente hasta la de Nil Moliner fue una de mis favoritas y estoy superagradecida de que viniese a disfrutarla conmigo

- ¿Querías que la gente viera a una Miriam diferente?

Lo único que quería es que la gente conociese a la Miriam de verdad y cómo es en su casa tras las cámaras. A la Miriam natural, espontánea, divertida y mamarracha que es con sus amigos. A la Miriam que se emociona, que es visceral y que, quizás en otros programas, no se había podido ver del todo. No pretendía que viesen a una Miriam diferente, porque Miriam solo hay una, pero es verdad que muchas veces por el condicionamiento y el formato de otros programas quizás no se permite llegar tanto al público como tú eres al 100%. En este caso, creo que este programa era el óptimo y en el que se podía ver de verdad a la Miriam que soy yo soy en mi casa y con mi gente

- ¿Qué balance haces del concurso?

El balance es única y exclusivamente positivo. He sentido una evolución y creo que he sabido exprimir al máximo cada semana para aprender de cada reto, salir de mi zona de confort, generar herramientas para después utilizarlas en mi carrera... Creo que he sabido llegar a ese punto de currarme las cosas y trabajarlas, porque va intrínseco a mi manera de ser, porque soy una persona muy autoexigente, pero también tener ese equilibrio de disfrute al máximo y de saber jugar. La experiencia ha sido superenriquecedora a todos los niveles y muy divertida

- Muchos ya te conocían de Operación Triunfo, La Voz... ¿qué Miriam nos quedaba por conocer?

Quizás la Miriam despreocupada, relajada y disfrutona, que juega, se divierte y es natural al 100%. TCMS es programa de entretenimiento puramente blanco que te permite ser tú misma y puedes llegar más al espectador, mostrarte tal y como eres... y no estás condicionada por nada. Es verdad que yo llevaba tres años en La Voz, pero es un formato completamente diferente. Ni mejor ni peor, sino que son programas distintos. Quizás donde menos se ha visto a la Miriam que soy ha sido en Operación Triunfo, pero porque al final era un formato que también era un reality, era mi primer programa de televisión y tenía 20 años. Estaba mucho más concentrada en el trabajo y en hacerlo bien. Al final creo que lo más importante es no estar preocupado por demostrar, sino por ser tú mismo. Y eso lo he aprendido, me lo ha dado los años y el rodaje y el hecho de haber pasado por esos programas. O sea que todo ha sido muy positivo. Pero es verdad que Tu cara me suena me ha hecho llegar a la gente tal y como yo soy, sin sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de nada. Evidentemente, es imposible que le caigas bien a todo el mundo, pero yo estoy contenta

- ¿Hay alguien que haya sido una revelación para ti?

La verdad es que he tenido la suerte de que me ha tocado una edición espectacular de compañeros que se han convertido en familia. Hemos hecho una piña increíble y con el jurado también. Hemos tenido siempre muy buena conexión y, por supuesto, con todo el equipo de producción que está detrás de las cámaras, que hacen que este programa salga adelante y que nos cuidan tanto. He hecho amistades increíbles pero para mí una revelación total ha sido Josie. Además de un gran artista, es una gran persona y tiene un corazón que no le cabe en el pecho. He congeniado muy bien con él durante todo el programa. Ha sido pues una persona que ha aportado sabiduría, risas, que he querido muchísimo desde el primer momento... No le conocía de antes, no sabía cómo era él personalmente y, a día de hoy, sigo teniendo muchísima conexión con él y le quiero mucho

- Se ha visto muy buen rollo, ¿no habéis tenido ningún momento de tensión, estrés...?

Momentos de estrés, ¡bastantes! pero la verdad es que de tensión ninguno. Entre nosotros siempre ha ido todo bien. Hemos tenido la suerte de que, siendo un equipo tan diferente, hemos congeniado muchísimo y nunca ha habido ningún tipo de tensión ni de mal rollo entre nosotros. Y creo que es algo que se ha transmitido a través de la pantalla y ha llegado al público

- ¿Crees que esta edición se ha vivido de manera diferente al ser grabada?

Sin duda, ha sido diferente porque se ha desarrollado de manera diferente, ya que hemos grabado todo el tirón y luego comenzó la emisión, ya sin poder modificar nada. Pero creo que para mí ha sido mejor, porque no ha habido ningún tipo de condicionante ni de redes ni de público... Sí que es cierto que se pierde un poco ese impulso positivo o quizás ese feedback de saber cómo está reaccionando la gente mientras lo está viendo, pero creo que ese condicionante a veces puede ser positivo y a veces puede ser negativo, ¿no? En mi caso, yo creo que ha sido beneficioso estar al margen de todo eso, porque las redes hoy en día te pueden dar precisamente ese feedback muy positivo, pero a veces también hay comentarios que que son muy dañinos y que no son necesarios. También es verdad que lo hemos vivido dos veces, una durante la grabación y luego durante los meses de la emisión, que ha sido como revivirlo y verlo desde otro punto de vista, desde el sofá de casa, sin ya el cansancio y lo duro que ha sido cada semana

- Dices que te llevas mucho de esta experiencia tanto a nivel personal como profesional

Sí. Yo creo que para mí esta experiencia ha sido muy completa. Siento que ha sido enriquecedora por ambas partes. Evidentemente a nivel profesional, porque es una experiencia que te saca de tu zona de confort, que cada semana tienes un nuevo reto, trabajando, dedicándole horas... y necesitas una evolución constante. Al mismo tiempo todo eso afecta a nivel personal y a mí como persona pues me ha hecho ser mejor y he sentido que estaba madurando dentro del programa y fuera. Como persona, he salido renovada y estoy muy muy feliz por todo lo que me ha regalado. He aprendido mucho de todo el equipo y es algo muy importante porque, siempre insisto mucho en esto pero, para mí, el aprendizaje y el seguir aprendiendo cada día, tanto personal como profesionalmente, es lo más valioso

-¿Cómo llevas la fama?

Yo siempre digo que la fama es una consecuencia de mi trabajo, pero no afecta en mi manera de desarrollar mi vida ni en cómo yo soy. Yo estoy superagradecida de la gente que me para por la calle, de la gente que me dedica su tiempo para escribirme un mensaje, de la gente que viene a mis conciertos... Yo trabajo para llegar a la gente con mi música y con mi trabajo y eso es lo lo mejor, ¿no? Al final, la fama y la repercusión a veces es mayor y a veces es menor, pero simplemente es una consecuencia del trabajo que yo hago, entonces no le doy más importancia de la que tiene. Mi vida es la misma y sigue igual. Trato de de hacer siempre lo mismo y de llevar siempre mi vida de la misma manera que la he llevado hasta ahora

- En tu caso, ¿te afectan mucho las críticas?

Bueno, yo creo que la crítica, siempre y cuando se haga de manera constructiva y desde el respeto, es bueno atender a ella. Aunque está claro que para gustos, colores, y para jardines, flores, y nunca llueve a gusto de todos. O sea que todo lo que hagas, no le va a caer en gracia a todo el mundo. Eso es una realidad. Me gusta leer los comentarios, pero a todo lo que no se diga desde el respeto y con intención de ser una crítica constructiva, nunca he prestado mucha atención. Está claro que soy un ser humano y tengo ese punto de vulnerabilidad, como todo el mundo, pero intento siempre mantenerme al margen y prestarle muchísima más atención a los comentarios positivos y las críticas que hacen con la intención de mejorar

- Muchos de tus compañeros de OT han confesado que tuvieron que ir a terapia debido al boom del programa, ¿te pasó lo mismo?

No, la verdad es que en ese momento yo no acudí a terapia, aunque eso no quiere decir que quizás no lo haya necesitado, pero bueno, yo lo gestioné como buenamente pude... Quizá me refugié mucho en mi familia y mis amigos para afrontar ese cambio de vida que, innegablemente, nos afectó a todos. Pero es cierto que cada uno, con la personalidad que tiene, igual también se manifiesta antes o después, y a mí quizá me afectó un poquito después. Considero que es muy necesaria la terapia y que está ahí también para disponer de unas herramientas de cómo asumir y cómo afrontar a veces ciertas circunstancias, los problemas de la vida, los cambios y que es muy sano, ¿sabes?

- ¿Cómo haces para seguir teniendo los pies en la tierra?

Pues no lo sé, la verdad... Supongo que porque me considero una persona bastante realista y vivo en el presente y en la realidad. Nunca genero demasiadas expectativas respecto a nada. Trabajo para conseguir mis objetivos pero, más allá de eso, vivo en un mundo bastante real y también creo que me rodeo de personas que piensan y ven la vida como yo. No considero que sea una persona negativa, ni mucho menos, pero sí que soy muy realista. Y creo que eso me hace siempre estar bastante ubicada, por así decirlo

- Siempre has dado una imagen de mujer muy fuerte y segura de sí misma, ¿es así?

Nada, todo apariencia (ríe) No, a ver, sí que es cierto que bueno, también muchas veces tenemos una coraza y detrás hay una persona mucho más débil de lo que aparenta ser... Quizás yo transmito esa imagen de mujer fuerte, y no considero que no lo sea, pero sí que tengo un lado muy vulnerable y muy visceral, muy emocional y muy frágil, que quizá no se ve tanto. Y no siempre estoy segura de mí misma. He dudado muchas veces de muchas cosas y, a pesar de que siempre afronto los retos y salgo adelante con todo, a veces de puertas para adentro sí que he tenido dudas e inseguridades. Creo que existen esos dos mundos en mí y que la imagen de mujer fuerte está, pero también tengo esa parte bastante frágil y débil, que me rompo como todo el mundo

- Ahora estás disfrutando de unas merecidas vacaciones, ¿cómo se presenta el verano?

Sí, justo ahora estoy de vacaciones hasta mediados de agosto para después arrancar de nuevo con el trabajo. Tengo que terminar el disco, que estoy en plena composición para presentarlo en 2024, y también prepararnos para lo que se viene, es un nuevo proyecto. Estaremos con bastante trabajo, estaremos en Bilbao también con LOS40 y hay que preparar la gira que tenemos entre septiembre y octubre. Hemos sacado una minigira y estaremos en Barcelona, Madrid, Valencia y A Coruña. Y luego también pues trabajar de cara a todo lo que se viene en 2024, que la verdad que estoy muy contenta y con muchísimas ganas, ¡así que esto pues es un no parar!

- ¿Y después? ¿Qué nos puedes contar de tus próximos proyectos?

Pues sí, se viene de nueva música. Justamente este viernes 28 de julio he sacado un nuevo single que se llama Déjame cuidarte. Para mí, sin duda, es una de las canciones más importantes que he escrito hasta el momento en mi carrera y y estoy muy contenta de poder compartirla con todo el público. Seguiremos sacando nueva música a la par que también se vienen nuevos proyectos y que no puedo adelantar, pero que estoy muy contenta

- ¿Hay otra faceta artística con la que te gustaría probar suerte?

Bueno, siempre lo he dicho, y ahora más. Después de terminar Tu cara me suena, es cierto que se ha despertado un poco la vena de actriz que se había quedado aparcada y, en general, pues la rama de la interpretación que en su día pues sí que había desarrollado y estudiado y que siempre me ha encantado. En el momento en el que aparecieron proyectos no era posible compaginarlos y sí que es verdad que, a día de hoy, pues si de repente aparece algún proyecto audiovisual que estuviese relacionado con la interpretación y que se pueda compaginar con mis proyectos musicales, pues sí que me haría ilusión. Es algo pendiente que tengo ahí y que sí que me gustaría retomar en algún momento, la verdad

- Además de todo esto, ¡te vemos feliz con tu papel de tía por partida doble!

Te mentiría si te dijese que no estoy viviendo mi mejor vida y que estoy superfeliz de haber sido tía y por partida doble. Estoy disfrutando muchísimo. Intento venir lo máximo posible porque no me quiero perder nada y aquí estoy que se me cae la baba

- Llevas tu vida privada totalmente alejada de los focos, pero muchos de tus seguidores se preguntan cómo está tu corazón... ¿estás enamorada?

Bueno, yo creo que esto ya lo he dicho en más de una ocasión. Yo estoy enamorada de la vida, siempre lo digo, y así estoy. Y feliz y contenta. Yo creo que eso es lo que más le importa a las personas que me siguen y que me siguen también por mi música y por mis proyectos, que es que estoy enfocada en mi trabajo y feliz, que es lo más importante.

- ¿Qué les dirías a todos los fans que siguen a tu lado mostrándote su apoyo incondicional?

Pues a todas las personas que me siguen, darles las gracias por estar ahí día tras día, por toda la paciencia que han tenido. Han sido años complicados pero, bueno, tengo muchísimas ganas de volver, de subirnos al escenario y de reencontrarnos. Para mí ha sido un año maravilloso y sé que viene por delante un 2024 en el que nos vamos a poder encontrar en muchísimos sitios. Así que darles las gracias, porque sin ellos esto no sería posible y yo no estaría aquí. Os quiero muchísimo y muchísimas gracias