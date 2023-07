Las comentadas y atrevidas botas amarillas de Maluma que cuestan más de 400 euros

Loading the player...

Maluma es todo un experto en no pasar desapercibido con sus estilismos. Su última adquisición, las nuevas botas Crocs de la firma MSCHF, están causando un sinfín de comentarios y de memes en la red, ya no solo por el llamativo diseño de este calzado (del que también es imagen Paris Hilton), sino también por su elevado precio en opinión de sus seguidores: 450 dólares, (algo más de 400 euros). El artista colombiano ha posado con las originales botas que resaltan por su color amarillo flúor y su peculiar forma, recordando a los clásicos zapatos de uno de los personajes de dibujos animados más populares de la historia. ¿Quieres verlo? ¡Dala el play y no te lo pierdas!

