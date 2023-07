Lorelei Tarón y Falcao dan la bienvenida a su quinto hijo, una niña llamada Heaven

"Eres ese pedacito de cielo que ha venido a completar nuestras vidas y familias", con estas palabras Lorelei Tarón y Falcao han presentado a su hija, a la que han llamado precisamente Heaven (cielo en inglés), un simbólico nombre que expresa lo esperada que ha sido esta niña, que se suma a la gran familia que han formado con sus otros cuatro hijos: Dominique, Desirée, Anette y Jedidiah. Además, los felices padres han anunciado la buena noticia a sus seguidores con las imágenes más emocionantes de la llegada al mundo de la pequeña.

"Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti", continúa el texto con el que la cantante y el futbolista han dado la bienvenida a la bebé, a la que ya conocen también sus hermanos. En las fotografías que han compartido, se puede ver a Lorelei, con muy buen aspecto pero lógicamente cansada, en la cama del hospital con su familia arropándola y conociendo al nuevo miembro.

La pareja, que hace un año, perdió un bebé a las 11 semanas de gestación y contaban lo duro que había sido, anunciaba el pasado mes de abril emocionada que iban a ser padres de su quinto hijo. "Se agranda la familia. Mamá y papá por quinta vez. Estamos felices y agradecidos con Dios por la bendición de un hijo más en nuestras vidas", publicaron entonces. Era la guinda a un año que ya comenzó de la mejor manera cuando el futbolista del Rayo Vallecano quiso sorprender a su mujer organizando una romántica ceremonia para renovar sus votos matrimoniales en una playa paradisíaca. "Dijo sí otra vez", publicó Falcao junto a varias fotos de este inolvidable que vivieron junto a sus cuatro hijos.

La primera vez que se dieron el 'sí, quiero' fue hace más de 15 años y, desde entonces, han formado una numerosísima familia y no dejan de presumir de su amor. "Te amo con mi vida entera. Eres un regalo de Dios y eres mi mejor amigo. Gracias por cuidarnos y protegernos, gracias por poner siempre a tu familia en primer lugar, eres un superpapá, ¡los niños te admiran tanto como yo! Caminar juntos es mi gran bendición", escribía Lorelei para felicitar el cumpleaños a su marido.