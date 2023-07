La emoción de Raquel del Rosario al ver por primera vez las imágenes del parto de su hijo Leo, que acaba de cumplir 9 años

Raquel del Rosario ha revivido uno de los momentos más bonitos de su vida: el parto de Leo, su primer hijo. El pequeño vino al mundo hace nueve años, el 15 de julio de 2014, y la cantante no había visto hasta ahora el vídeo de su nacimiento. "Después de nueve años he visto por primera vez el vídeo del parto de Leo", ha comenzado diciendo junto a varias imágenes del alumbramiento. "Pedro (Castro) había dejado una cámara pequeña grabando y no había mirado esa tarjeta hasta hace unas semanas. Pensé que solo tendría unas fotos borrosas. Imagínense la sensación al descubrir esta joya y la llorera. Ha sido precioso ver desde fuera el amor y el respeto con el que me atendieron las parteras. Escucharme respirar y gritar de esa manera tan salvaje. La calma de Leo al nacer...", ha añadido totalmente emocionada.

La que fuera vocalista de El sueño de Morfeo y representante de España en Eurovisión 2013 dio a luz a Leo en el salón de su casa de Gran Canaria. "Siento esta experiencia como el cierre de un nuevo ciclo en mi vida, una elección personal muy meditada pensando siempre en lo mejor para mí y para mi hijo y de la que he aprendido mucho", publicó en aquel momento en su blog de la revista Elle. Además, contó que fue su marido el encargado de cortar el cordón umbilical con la ayuda de sus matronas, Laura y Olga.

Poco después de la llegada de Leo, Raquel confesó que estaba encantada con la maternidad. "No descarto repetirla pronto", aseguró. Y el 9 de mayo de 2016 dio la bienvenida a su segundo hijo, Mael, que también nació en la tranquilidad de su casa con la ayuda de varias matronas. "Estaba algo más nerviosa que en mi primer parto, en gran parte, porque esta vez ya conocía ese dolor que juré no volver a experimentar una vez tuve a Leo en brazos", reconoció en su blog. Pero una vez más, mereció la pena. "No me podía creer que en cuestión de minutos, 17 exactamente, tuviese a mi hijo sobre mi pecho. Lo apreté suavemente contra mi y le besé en la cabeza", concluyó.

La artista, de 40 años, ha formado una preciosa familia con Pedro Castro, con quien se casó el 22 de octubre de 2013 en una ceremonia sin invitados. A finales de 2019, Raquel desveló que su hijo Leo tenía autismo para concienciar a todos sus seguidores sobre este trastorno. "Desde los dos años supe que era diferente... le encantaba tumbarse bocarriba largos ratos ensimismado, parecía estar viendo una película en el techo, a veces sonreía y parecía interactuar con algo. No dijo ni una palabra hasta casi los cuatro años", relató en su blog. "Hay momentos en lo que me pregunto: ¿Por qué, por qué y por qué?, y otros en lo que le miro y me doy cuenta del regalo que es, de todo lo que ha venido a enseñarme y de que no lo cambiaría por nada del mundo", finalizó.