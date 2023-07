Muere a los 76 años la cantante y actriz Jane Birkin: su cuerpo ha sido hallado sin vida en su casa de París

La actriz y cantante de origen británico Jane Birkin ha fallecido a los 76 años en la ciudad de París, donde residía desde la década de 1960. Según ha confirmado el periódico francés Le Parisien, el cuerpo sin vida de la intérprete, afincada en Francia, ha sido encontrado sin vida en su domicilio en torno a las 11:00 de la mañana. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

La artista había cancelado recientemente algunos conciertos debido a problemas de salud. Fue el pasado mes de mayo cuando Jane Birkin confirmó que no estaría en el Olympia de París ni en La Cigale, ni tampoco en los festivales de verano en los que tenía previsto participar. No era la primera vez que la cantante se veía obligada a cancelar algún recital, sino que también tuvo que hacer lo mismo en marzo, tras romperse el omóplato. No obstante, confiaba en poder retomar su actividad de cara al otoño. "Siempre he sido una gran optimista, y me doy cuenta de que todavía necesito un poco de tiempo para poder volver a actuar en el escenario y estar con nosotros", escribió en una nota de prensa en la que recalcó que echaba de menos a su público.

Nacida en Londres el 14 de diciembre de 1946, Jane Birkin era hija de un miembro de la Royal Navy y la actriz británica Judy Campbell. Desde muy pequeña, Jane Birkin estuvo en contacto directo con el mundo de la interpretación. Comenzó en el teatro a los 17 años, pero sus primeros papeles destacados fueron en películas premiadas en el prestigioso Festival de Cannes, en la década de los años sesenta. De hecho, su desnudo en el filme Blow Up de Michelangelo Antonioni generó una gran polémica. La película fue reconocida con la Palma de Oro en 1967.

Fue en 1968 cuando la actriz decidió instalarse en Francia, donde conoció al cantante Serge Gainsbourg. La pareja vivió una intensa historia de amor que repercutió en la carrera del músico y protagonizó junta el polémico dueto Je t’aime, moi non plus, a finales de los años setenta. Fruto de su relación tuvieron una hija, la actriz Charlotte Gainsbourg. Jane Birkin ya había sido madre con anterioridad, de una niña fruto de su matrimonio con John Barry, Kate, que falleció en 2013.

A pesar de que formaron una de las parejas más populares de su época, en alguna ocasión Jane Birkin reconoció que su romance no fue, precisamente, amor a primera vista, sino todo lo contrario: "Lo encontré complicado, arrogante, durante el rodaje. No tuvo ningún cariño conmigo, me hizo sentir muy incómoda", recalcó la actriz en 2017 en una entrevista a Le Monde. Sin embargo, ella misma comentó que lo que realmente le pasaba al francés es que tenía un carácter complejo y era muy tímido.

A nivel profesional, Jane Birkin desarrolló una prolífica carrera en el ámbito de la interpretación y de la música. A pesar de la ruptura con Gainsbourg en 1980, el compositor y la artista volvieron a colaborar juntos años después, en uno de los álbumes más importantes de Birkin, Baby alone in babylone, por el que fue recompensada con un disco de oro.

En los últimos años, la salud de la artista se había resentido. En el año 2012 tuvo que interrumpir puntualmente su actividad profesional a consecuencia de una pericarditis aguda y en 2017 desveló que se había estado sometiendo a un tratamiento de leucemia. Hace apenas dos años, en septiembre de 2021, se confirmó que había sufrido una forma leve de derrame cerebral, motivo por el que Jane Birkin canceló su visita al Festival de Cine Americano de Deauville, así como otros compromisos posteriores.