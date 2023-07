Miguel, hijo de Julio Iglesias, y su chica disfrutan de unos días en el refugio familiar del artista en Marbella

Loading the player...

Pese a lo reservado que suele ser Miguel, el hijo mayor de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, no cabe duda de que está atravesando un momento muy feliz junto a Julie Stella Marzena Steen y no quieren ocultarlo. Conocimos su relación hace apenas unas semanas, cuando ella compartió algunas fotos juntos. Ahora, ha vuelto a publicar instantáneas de ambos, esta vez desde un lugar con mucho significado: Cuatro Lunas, la finca malagueña de más de 400 hectáreas en la que la familia de Julio Iglesias suele pasar sus vacaciones, tanto en verano como otras temporadas. Desde allí, Julie ha mostrado un romántico beso, además de un posado en bikini que Miguel ha alabado. Dale al play y no te lo pierdas.