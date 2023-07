Padre de un niño de seis años y abierto al amor: así es Jaime Cantizano a punto de cumplir los 50

Loading the player...

El próximo 22 de julio, Jaime Cantizano cumplirá 50 años. El popular presentador se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, tanto a nivel personal como en el terreno profesional. Esta misma semana, TVE anunciaba que el periodista gaditano conducirá el nuevo magazine de las mañanas de La 1 a partir de la próxima temporada. En el terreno personal, la vida también le sonríe. Jaime tiene un niño de seis años llamado Leo que vino al mundo en julio de 2016 por gestación subrogada. El conductor de Por fin no es lunes en Onda Cero ha confesado que tener a Leo ha sido la mejor decisión de su vida pero que no quiere ampliar la familia porque "no es un superman" y agradece la ayuda constante de sus padres en el cuidado y la educación del pequeño: "Ellos me ayudan mucho, la mitad del año están en casa".

En una entrevista que Cantizano concedía a Rosa Villacastín para la revista Diez minutos el pasado mes de febrero, el periodista bromeaba acerca de su situación sentimental y contaba una anécdota de su hijo: "Hace una semana Leo me preguntó: 'Oye ¿tú no quieres tener marido?' Y yo le dije: no es cuestión de querer, es cuestión de que ocurra, pero no lo descarto. Dale al play y no te pierdas el vídeo donde repasamos la vida personal de Jaime Cantizano.

