Las imágenes inéditas y más espectaculares de la boda de Thibaut Courtois y Mishel Gerzig

Cannes se convirtió en su paraíso del amor particular. La boda de Thibaut Courtois, de 31 años, y Mishel Gerzig, de 26, el pasado lunes fue una ocasión que los recién convertidos en marido y mujer no dejarán de recordar. Es precisamente lo que está haciendo la modelo israelí que ha vuelto a rescatar varias imágenes inéditas del enlace captadas durante la cena que compartieron con sus invitados. Retazos de la entrada de los novios en el salón tras bajar de una impresionante escalinata del Château de la Croix des Gardes, el lanzamiento del ramo, compuesto de orquídeas blancas, el impresionante espectáculo de fuegos artificiales y, no podía faltar, el corte del pastel. Si hay algo además que ha encantado a los incondicionales de la pareja es el look de la novia, un segundo vestido que aún no había mostrado.

Lució así Mishel tres modelos para dar el sí a Courtois, todos firmados por May Mashiah, firma afincada en Tel Aviv y especializada en moda de lujo para novias. El de la ceremonia, un vestido de líneas rectas y escote palabra de honor; el de la fiesta, que ha mostrado ahora, y que es un diseño también palabra de honor, falda con una espectacular abertura lateral y caída; y el de la fiesta, un vestido corto de pedrería plateada. Para cada uno de lo diseños, Mishel escogió diferentes zapatos, el primero sin duda era muy especial pues tenía como pulsera del tobillo las iniciales de los novios, M y T. El segundo par tenía unas pulseras hechas de pequeñas perlas y también con unos pequeños colgantes con las iniciales de los novios. El tercer par sin duda fue el más divertido pues eran unas zapatillas deportivas, a juego con las que llevaba el portero del Real Madrid, estupendas para bailar toda la noche.

En total, cerca de 300 personas arroparon al recién estrenado matrimonio en el día más importante de sus vidas, que llega dos años después de que el futbolista oficializara su romance asegurando que la maniquí era la mujer de su vida. La ceremonia, que tuvo como escenario el citado chateau de la Riviera francesa, combinó la tradición católica del belga y la judía de la novia y culminó con el icónico ritual de romper con el pie una copa de cristal colocada en el suelo. Conocido como Villa Perrier, el maravilloso enclave, una fantástica parcela de grandes dimensiones con jardines, vistas al mar, una fuente central y rodeada de robustos cipreses, vegetación y montañas, se decoró con hortensias blancas.

Los invitados tuvieron la oportunidad de brindar por la pareja no solo durante su enlace sino en una fiesta preboda que contó en su lista de invitados con influencers españoles como María García de Jaime y Tomás Páramo.Casi trescientas personas se dieron cita en la playa privada del exclusivo restaurante Bijou Plage en Cannes, decorado para la ocasión con antorchas en la orilla del mar y donde disfrutaron de música en directo a cargo de un DJ y un saxofonista o de un espectáculo de magia de un ilusionista, entre otros shows. Los novios, que lucían ya de blanco impoluto, agradecieron la presencia a todos sus familiares y amigos en una noche que daba el pistoletazo de salida a un sinfín de celebraciones inolvidables.