Héctor Abad Faciolince, autor de 'El olvido que seremos', sobrevive a un bombardeo en Ucrania

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, de 64 años, ha sobrevivido a un bombardeo en Ucrania. El autor de El olvido que seremos o Salvo mi corazón, todo está bien se encontraba en el restaurante Ria Pizza de la ciudad de Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, cuando dos misiles rusos impactaron contra el local dejando al menos 11 muertos y más de 60 heridos. "Lo de anoche fue realmente espantoso", ha contado Abad en La Ventana, de la Cadena Ser. "Mientras cenábamos bromeamos sobre que no se podía tomar cerveza y nos estábamos riendo. De repente, como del fondo de la tierra apareció un estruendo inconcebible. Aunque venía como de abajo, no me elevó, sino que me tiró al suelo", ha explicado.

Abad estaba cenando con varios compatriotas en ese momento, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez. Junto a ellos estaba la escritora ucraniana Victoria Amelina. Abad, Jaramillo y Gómez solo han sufrido heridas leves, pero Amelina se encuentra en estado crítico por una lesión en el cráneo, causada probablemente por los vidrios y vigas que salieron volaron tras el impacto.

Según ha revelado el escritor, el restaurante bombardeado es el lugar de reunión habitual de los corresponsales internacionales y de la sociedad en Kramatorsk, una pizzería que forma parte de un complejo comercial. "Fue horrible todo, todo se puso en cámara lenta, los gritos llegaron mucho después, como de miedo, de socorro, de dolor. Cuando yo me levanté miré a mi amiga Victoria. Estaba sentada en su silla, estaba muy recta, como si no le hubiera pasado nada, muy limpia, sin una herida, sin embargo, no respondía a nuestros gritos. Ahí empezamos a ver el horror de los heridos y de los muertos", ha recordado Abad.

"A Sergio le cayó algo pesado en el muslo, una viga, un trozo de techo, no sabemos bien. Yo tenía un montón de manchas. Al principio pensaba que estaba herido, mi amiga Catalina también lo pensaba y me gritaba: 'Perdóname por traerte aquí'. Pero pasó el tiempo y no tenía nada, solo estaba sucio, en cambio, Victoria estaba limpia, no tenía sangre y era la que estaba muy mal", ha explicado el autor.

"El azar está en quien muere y en quien sobrevive. ¿Por qué estoy yo vivo, sin un solo rasguño? ¿Por qué Sergio está herido? ¿Por qué Victoria está gravemente malherida y luchando entre la vida y la muerte? Eso sí es el azar, pero la bomba no. La bomba es pensada, es muy bien pensada para hacer daño para cuando se está perdiendo una guerra militar, hacer daño a la población civil e indefensa en un sitio nocturno de reunión donde la gente conversaba, pedía una pizza muy sencilla, donde yo me estaba riendo, bromeando con Victoria y de repente ella no nos podía volver a responder nada", ha relatado Abad en el programa de Carles Francino.

El escritor había viajado a Ucrania para asistir a la Feria del Libro de Kiev y defender así la libertad. Abad ha sobrevivido a este bombardeo tras ser operado a vida o muerte en 2021. Ese año su corazón comenzó a fallar y se sometió a una complicada intervención en la Clínica Cardiovascular de Medellín.

El libro más conocido de Abad, El olvido que seremos, cautivó a la reina Letizia en la Feria del Libro de Madrid de 2021. En esta obra el autor cuenta la vida de un hombre bueno, la de su padre, el médico Héctor Abad Gómez. Fernando Trueba llevó a la gran pantalla esta historia con Javier Cámara como protagonista.