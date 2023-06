Mick Jagger y su novia Melanie Hamrick, una década de amor que desafía 43 años de diferencia de edad Esta distancia no ha afectado a la estabilidad de la pareja, que tiene un hijo de seis años

Dice el dicho popular que “el amor no tiene edad” y algunos de los rostros más conocidos de la música y el cine demuestran que efectivamente así es. No hay más que recordar las recientes noticias sobre la paternidad de Al Pacino, 83 años, y Robert de Niro, de casi 80, que han tenido bebés con sus parejas con quienes les separan más de treinta años. Precisamente la mujer con la que Al Pacino comparte su vida, Noor Alfallah, fue pareja en el pasado de Mick Jagger que hace unos diez años encontró el amor en Melanie Hamrick, de la que le separan 43 años de diferencia -él tiene 79 y ella, 36-.

Conoce a los ocho hijos que tiene Mick Jagger de cinco mujeres diferentes, ¿quieres saber a qué se dedican?

Esta diferencia no ha sido impedimento para una relación que sigue estable desde 2014 y cuyo broche de oro lo puso el nacimiento de su hijo Deveraux en 2016, el octavo para el intérprete. En cada una de sus apariciones públicas, la pareja derrocha complicidad como se puede comprobar en las recientes imágenes de ambos en el estreno del ballet Como agua para chocolate, en Nueva York. En su paseo por la alfombra roja se puede ver al vocalista de los Rolling Stones con gafas de sol y muy sonriente abrazado a la bailarina, que presumió de figura con un vestido rojo de gasa.

La hija del legendario cantante Mick Jagger, detenida en Ibiza tras agredir presuntamente a varios policías

Aunque la pareja se muestra discreta con respecto a su relación, Melanie sí ha compartido algunos retazos del hijo que tiene con el mítico artista, que parece haber heredado el talento de sus famosos padres. En uno de estos clips se puede ver al niño bailando con mucha soltura, algo que seguramente ha aprendido de su madre, que ha sido una estrella del ballet clásico en los últimos 15 años. O quizá de su padre, cuyos movimientos en el escenario han apasionado a los incondicionales de la banda de rock.

Loading the player...

El hijo de Mick Jagger, todo un bailarín a sus 6 años

Mientras que los Rolling Stones siguen arrasando con su música y las canciones que se han convertido en banda sonora de varias generaciones, Melanie ha comenzado una exitosa carrera como escritora. Su novela First Position se lanzó hace unos días y por supuesto su pareja ya la ha leído. “Al principio le dejé leer mucho porque se me ocurrían muchas ideas. Componer una canción es similar y ahora pienso ‘¿cómo puede unirlo todo en cinco minutos?’. Es una locura. Me apoyó mucho desde el principio y después de que el primer borrador estuvo acabado le dije ‘tendrás que esperar al lanzamiento y comprar una copia’”.