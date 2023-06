El divertido baile de Antonio Orozco con su hija Antonella, ¡vaya ritmo!

Loading the player...

Para Antonio Orozco, su gran orgullo son sus hijos. El mayor, Jan, sigue sus pasos artísticos, y ha demostrado su talento en numerosas ocasiones, dejando claro que es un músico en potencia. Y ¿qué hay de la pequeña Antonella, nacida a finales de 2021? Desde luego, a la niña ritmo no le falta. Lo ha demostrado el propio Antonio con el divertido vídeo que ha compartido con sus seguidores. "Me han ‘pillao’ en la playa bailando con mi nueva novia… y se lió", ha bromeado. Dale al play y no te lo pierdas.

