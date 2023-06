Las diferentes teorías sobre la nueva canción de Aitana

Los últimos movimientos de Aitana Ocaña han sido analizados al milímetro. Desde que conocimos su relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra, todo lo que hace, dice, lleva o publica en redes sociales se mira con lupa. Hace unas semanas estrenó su canción Los Ángeles y muchos tuvieron claro que estaba dedicada a su nuevo novio. Pues bien, ahora ha vuelto a repetirse la misma situación con su nuevo tema, Las Babys.

La canción no se estrenará hasta el próximo 7 de junio, sin embargo, ya hemos podido escuchar varios fragmentos y tiene pinta de que va a convertirse en nuevo éxito en su carrera. Lo primero que ha llamado la atención de sus seguidores es que ha versionado la mítica Saturday Night, con la que la artista danesa Whigfield causó furor en los 90. Aitana la ha llevado a su terreno y ha utilizado parte del tema adaptándola al español: "Quiero bailar perreando toda la noche con las babys. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Sorry baby...".

"¡Me encantaaaaa!", "Se viene temazo", "Sácala ya, por favor", "Se viene el hit del verano" o "Me flipa esta nueva Aitana", han comentado algunos, mientras que otros opinan muy diferente: "¿En serio nadie sabe que es una versión de una canción archiconocida?", "Menuda copia de Saturday Night", "Esa música ya era famosa en la época de tu madre"...

La que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 invita de nuevo al baile y a disfrutar de una noche loca con amigas mientras canta: "Que yo estoy soltera de vuelta". Como era de esperar, la letra de Las Babys no ha dejado a nadie indiferente pero hay una parte que ha sido muy comentada por parte de sus fans.

Aseguran que Aitana canta: "Por la niña buena y por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve mala", haciendo referencia a Tini Stoessel, la exnovia de Sebastián Yatra. Piensan que le ha 'devuelto' el dardo que supuestamente la artista argentina le mandó en su canción Las Jordans, cuando entona: "Todo el mundo preguntando quién es ella (...) No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien". Sin embargo, lo cierto es que Aitana no dice "por esa amiga que se vuelve mala" sino "por esa amiga que se vuelve hermana".

También creen que se dirige a Tini en este verso: "Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high", ya que usa la misma palabra que el remix de High, en el que Stoessel colabora con Lola Indigo y María Becerra. "Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die", dice el tema que sacaron hace dos años.

Pese a todo el revuelo que ha provocado Las Babys, lo cierto es que, una vez más, son solo eso, hipótesis y conjeturas que hacen los seguidores de estas dos artistas que no dejan de cosechar éxitos a los dos lados del Atlántico. Tanto Aitana como Tini están en uno de los mejores momentos de su carrera y, debido a su conexión con Sebastián Yatra, no dejan de surgir teorías sobre ellos.