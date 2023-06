La curiosa amistad de Ana Obregón y 'la mujer 10' Bo Derek

Ana Obregón se llevó una inmesa sorpresa como jurado de Mask Singer cuando una de las máscaras del programa, Sirena, descubrió su dentidad y no era nada menos que Bo Derek. Programa tras programa, los invitados siguen sorprendiendo al público e incluso a los jueces y, esta vez, una gran estrella internacional lo volvió a conseguir. "Booooo..., no me lo creo", exclamó la actriz y presentadora, que no daba crédito a lo que veían sus ojos. Juntas coincidieron en la película Bolero en 1984 y hacía décadas que no se veían.

"Tengo la carne de gallina", decía Ana Obregón, que fue recibida por su gran amiga con una calurosísima bienvenida desde el escenario. "Anaaa, my beautiful friend", decía 'la mujer 10' mientras le lanzaba besos y ella respondía "I love you", con un espontáneo inglés. Ambas se fundieron en un cariñoso abrazo. "Mi buena amiga Ana, te quiero. Fuimos actrices en Bolero, es tan importante nuestra amistad en nuestra carrera", recordaba la estadounidense, considera todo un sex symbol en los ochenta, ante una emocionada, Ana que no podía parar de abrazarla y se quedaba sin palabras.

Uma vez que recupero el aliento, la intérprete de Ana y los 7 explicó el origen de su amistad. "Yo rodé con Bo una película maravillosa. Me dieron la oportunidad, la primera película que hice en Estados Unidos. Ellos fueron mi familia", dijo en inglés y en español indistintamente. "When I was living in Los Angeles. We were my family. John (Derek), Bo...."He estado en su casa, en su rancho with the horses y es que desayunabamos con los caballos"; relaba de un modo anecdótico. "Do you remember to have breakfast with the horses", le comentaba a la actriz, que tampoco olvida aquellos encuentros.

Ana Obregón no supo quién era hasta que no se quitó la mascara pero reconoce que le sonaba su voz, "Me sonaba tanto....Pero son Bo ¿cuantos años?", a lo que ella respondía. "Eramos niñas pequeñas, fue hace mucho tiempo". "Tú estás fantástica", le decía Ana y ella respondía a su elogio "Y tú también, lo mismo". "Cuando rodamos Bolero, sabes que yo era la productora y yo tenía una pequeña parte como una niña gitana, yo me enamoré de ella y le di un papel de coprotagonista"; intervino Derek. Y por último, Ana quiso recordar, a modo anecdótico, lo mucho que a Bo le gustaba el gazpacho. "Todavía tengo la receta de tu madre", le contaba a Ana Obregón ante la sorpresa de la española y la risas del público.

El resto de jueces del concurso Mónica Naranjo y los Javis quisieron agradecer su presencia a esta estrella internacional y el haber regalado a la audiencia este momento único junto a Ana Obregón. "Cualquier cosa por Ana", admitía. "Te voy a querer siempre", se despedía Ana de este encuentro entre dos grandes amigas y cuyo broche final lo puso la actuación de Bo, entonando La Dolce Vitta, todo un reto para ella, ya que nunca antes había cantado en público.

