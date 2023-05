Alonso sube al podio en Mónaco ante la atenta mirada de Melissa Jiménez y su ex, Andrea Schlager

Todos los ojos estaban puestos en Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco. El piloto asturiano confiaba en conseguir una nueva victoria, la número 33, pero tuvo que conformarse con el segundo puesto. Aun así, lo celebró por todo lo alto con su equipo tras recibir el trofeo de manos de la princesa Charlene. "¡Otro podio! ¡P2 en Mónaco! Muy feliz con esto después de una carrera difícil, especialmente con la lluvia al final. Gracias", publicó junto a esta foto.

Alonso, que ahora tiene la mirada puesta en el Gran Premio de Barcelona, que se celebrará próximamente, del 2 al 4 de junio, viajó a Mónaco con su padre, José Luis Alonso, que siempre ha estado muy vinculado al mundo de la velocidad, pues ejerció como director deportivo de Adrián Campos Motorsport. El piloto no suele hablar de su vida personal, sin embargo, hace unos años explicó cómo era la relación que mantenía con su padre. "Me quiere con toda su alma, pero nunca me ha abrazado, ni siquiera cuando me ha visto en dificultades", confesó en una entrevista concedida a GQ.

Además de contar con la presencia de su padre, Alonso se subió al podio ante la atenta mirada de Melissa Jiménez, que estaba cubriendo el Gran Premio para DAZN F1. Hace tan solo unos días, el piloto y la periodista se convertían en noticia tras ser fotografiados juntos en las escaleras de entrada al Instituto Oceanográfico de Mónaco. Pero antes de ese encuentro fueron vistos en Barcelona fuera de los circuitos. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y los rumores siguen creciendo. ¿Son solo amigos o existe algo más entre ellos?

Melissa, de 35 años, se separó a finales de 2021 de Marc Bartra, padre de sus tres hijos, Gala, Abril y Max. Alonso, por su parte, rompió a principios de abril con la periodista Andrea Schlager. "Queríamos contaros que nuestra relación como pareja se terminó. Hemos tenido la suerte de compartir un tiempo fantástico juntos y continuará siendo así, pero con una diferente forma de afecto", dijeron en un comunicado conjunto. "Como probablemente habréis visto, hemos seguido trabajando dentro y fuera de la pista en varios proyectos juntos también durante este tiempo, y seguiremos haciéndolo con el más profundo amor y respeto el uno por el otro", añadieron.

El piloto asturiano ha coincidido con su ex en Mónaco. Andrea, de 39 años, es una de las profesionales del periodismo deportivo más respetadas de Austria y una apasionada del automovilismo desde joven. La comunicadora cubre los mundiales de Fórmula 1 y Moto GP para la televisión de su país, ServusTV, y este fin de semana ha sido fotografiada mientras trabajaba. Pero también ha tenido tiempo de reencontrarse con viejas amigas, como Carmen Monterol, la novia con sangre española del piloto de Fórmula 1 George Russell.

