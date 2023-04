Descubrimos a Carmen Montero, la novia con sangre española del piloto de Fórmula 1 George Russell

Hay quien no cree en los talismanes, pero lo cierto es que desde que el piloto inglés de Fórmula 1 George Russell, de 25 años, tiene a su lado a la británica de sangre española Carmen Montero Mundt, el sol no ha dejado de brillar ni un día en su vida. Y no hablamos solo del terreno personal, sino también en el profesional. Juntos desde 2020, la pareja se ha convertido en un binomio perfecto al que no solo es habitual ver caminando enamorados por el paddock, sino también por las alfombras rojas. Él forma parte, desde la temporada 2022, de la escudería Mercedes junto al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, pero… ¿quién es ella?

De ascendencia alemana por parte de madre e hija de un conocido abogado jerezano, Carmen viajó a Londres para estudiar Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster, sin imaginar que allí encontraría el amor. Después de graduarse, la joven aceptó un trabajo para la firma de inversión W1 Investment Group, que más tarde cambió por un puesto como bróker en la compañía Ruffer LLP.

Carmen estuvo junto a Russell cuando sumó sus primeros podios con el equipo Williams y también cuando logró su primera pole en la Fórmula 1 con Mercedes, por lo que todo parece indicar que desde que la financiera está en su vida todo le va sobre ruedas. A pesar de que profesionalmente, está lejos del mundo de las carreras, Montero es experta en planificación financiera, gestión de patrimonio y planificación de impuestos sobre sucesiones, algo que le viene muy bien al piloto de Mercedes quien recibe cada año unos 4,5 millones de euros en su cuenta por parte de su empresa y si se convierte en campeón, puede incluso contar con una bonificación de más de tres millones de euros.

Con 200.000 seguidores en Instagram, Carmen ha conseguido convertirse con sus diferentes apariciones públicas en todo un icono de estilo, combinando prendas de lujo con ropa low-cost. Sin un estilo determinado, pero no por ello menos estudiado, la financiera logra siempre impresionar y acaparar todas las miradas en los diferentes eventos públicos.

Fue en el GP de Toscana de 2020, cuando Mundt y Russell hicieron pública su relación. Sin embargo, todo parece indicar que la pareja podría haber comenzado a salir durante el verano de 2019, meses después de que el piloto rompiera su relación con Seychelle de Vries, hermana de su excompañero de equipo de Fórmula 2, Nick de Vries.