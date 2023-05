Quién heredará el gran patrimonio de Tina Turner, valorado en 230 millones de euros

Anna Mae Bullock, como se llamaba Tina Turner, pasó de ser una niña que cantaba en el coro de la iglesia a convertirse en leyenda. La artista, que falleció el miércoles a los 83 años en su casa de Suiza, ha triunfado durante más de medio siglo en los escenarios de todo el mundo y su legado, en forma de canciones, ya es eterno. Su irrepetible voz, sumada a su estética y su lenguaje corporal, la encumbraron como la reina del rock and roll. Fruto de ese incansable trabajo, la última gran diva de la música amasó una fortuna valorada en más de 230 millones de euros. ¿Entre quiénes se repartirá ahora ese patrimonio?

Poco antes de su muerte, que se produjo por causas naturales tal y como han confirmado sus portavoces, Tina Turner sumó más de 46 millones de euros a su patrimonio. ¿El motivo? Vendió los derechos de su música y de su imagen a la compañía internacional BMG Rights Management. Además, cabe recordar que a lo largo de su dilatada carrera publicó 30 discos, de los que vendió 200 millones de copias y ganó ocho Grammy, entre otros destacados reconocimientos. En cuanto a sus propiedades, destaca el Château Algonquin (Suiza), donde vivió los últimos años con su esposo, Erwin Bach. Precisamente el productor será, previsiblemente, el heredero de su fortuna.

El marido de Tina Turner, con el que llevaba cerca de 40 años, fue su apoyo incondicional y la persona que salvó su vida al donarle un riñón en 2017, doce meses después de ser diagnosticada de cáncer intestinal. A su lado también volvió a confiar en el amor tras la mala experiencia con de Ike Turner, con el que vivió un infierno. El productor fue además su gran apoyo cuando recibió las dos noticias más devastadoras: el fallecimiento de sus dos hijos biológicos. En 2018 Craig (al que tuvo con Raymond Hill) se suicidó y en 2022 decía adiós a Roonie (hijo de Ike). Este último estaba casado con la artista francesa Afida Turner, quien podría percibir una parte de la herencia que le correspondía a su esposo.

La relación inexistente con sus dos hijos adoptivos

La intérprete de temas como Porud Mary, A fool in love, y The best también tenía otros dos hijos a los que adoptó durante su primer matrimonio: Ike Turner Jr. y Michael Turner, con los que actualmente no tenía ninguna relación. El mayor contó en 2018 que Tina le crió desde que era un niño y es la única madre a la que ha conocido, pero que desde el año 2000 no hablaban porque ella se había instalado en Europa, desvinculándose del pasado. Explicó en esa misma entrevista que su hermano tampoco hablaba con ella pero que sí le brindaba apoyo económico para sufragar los gastos derivados del centro médico en el que recibía atención.