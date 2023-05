Georgina y su 'team' infalible en Cannes, ¿quiénes la han acompañado? La modelo y novia de Cristiano Ronaldo ha vuelto a causar sensación en el festival con sus looks

El Festival de Cine de Cannes tiene un significado especial para Georgina Rodríguez, por eso, quiere que todo salga perfecto. Sabemos que es un evento que la modelo española prepara con mucha antelación y organiza hasta el más mínimo detalle con la ayuda de su equipo de confianza. Georgina sabe la importancia de este certamen y la repercusión que tiene a nivel mundial y, un año más, ha conseguido acaparar todos los flashes con los looks que ha llevado.

- Georgina Rodríguez deslumbra (literalmente) con un vestido-joya de escote infinito

La novia de Cristiano Ronaldo puso rumbo a Cannes acompañada de su 'team'. Ellos nunca la fallan y siempre están a su lado cuando la necesitan, de hecho, más que trabajar juntos podría decirse que forman una gran familia. Tal y como puede verse en esta imagen, fueron todos juntos en avión privado, así que pudieron disfrutar de un viaje mucho más cómodo y aprovechar para ultimar los preparativos de la gran aparición de Georgina en la 76º edición del festival.

- La espectacular evolución de 'Las Queridas' en la nueva temporada de 'Soy Georgina'

Su equipo beauty

Como no podía ser de otra forma, Georgina ha confiado una vez más en el maquillador Sergio Antón de las Nieves y el peluquero Serpiente, que se han convertido en imprescindibles para ella. Durante este tiempo han demostrado que forman un tándem perfecto y lo cierto es que el resultado no puede ser más espectacular.

Los estilistas se encargan de potenciar la belleza de Georgina y la aconsejan sobre los looks que mejor la sientan, aunque ella se conoce muy bien y tiene claro lo que le gusta y lo que no. Para su visita a Cannes de este año, ha lucido una melena XXL que ha llevado con un bonito semirecogido y un maquillaje mucho más natural que otras ocasiones, destacando especialmente la mirada, la piel y los labios.

- El cambio de maquillaje y los nuevos peinados de Georgina

Su diseñador favorito

Georgina causó furor no solo en la alfombra roja sino también en la gala amfAR, que se celebró en el Hotel du Cap-Eden-Roc, con dos looks del diseñador tunecino Ali Karoui. "La Reina ha vuelto a Cannes", escribió orgulloso en sus redes sociales compartiendo varias imágenes de la modelo. Para acudir al estreno de la película L'Ete Dernier (Last Summer), la modelo brilló con un vestido-joya dorado con un escote infinito en la espalda, mientras que para la noche, apostó todo al negro con un diseño más sobrio de corte midi y escote barco, en color negro y repleto de lentejuelas.

- Los titulares más comentados que ha dado Georgina en su primera entrevista en televisión

Ali Karoui lleva trabajando con ella muchos años y se ha encargado de algunos de los estilismos más impactantes que ha llevado la novia de Cristiano Ronaldo. El diseñador es conocido por crear vestidos de ensueño en los que siempre tienen un protagonismo especial las lentejuelas, transparencias, terciopelo...

Ya había vestido a Georgina en el Festival de Cannes en anteriores ocasiones y también fue el creador del diseño con el que fascinó en la última edición de los premios Latin Grammy en Las Vegas. Para él es un sueño poder trabajar con ella y en muchas ocasiones la ha definido como "mi musa".

Insparables

Quien tampoco podía faltar en este viaje es Elena Pina, quien además de ser una de las mejores amigas de Georgina Rodríguez es su mano derecha. "Me ayuda muchísimo con todo, con los niños... y nos entendemos a la perfección", dijo la modelo en una ocasión. Elena forma parte de 'Las Queridas' y es alguien imprescindible en el día a día de Georgina, ya que le aconseja sobre todo y se encarga de ayudarla con muchas tareas y gestiones no solo de su vida profesional sino también personal.

- Georgina nos deja con la boca abierta bailando bachata con unos tacones de infarto

Un gran equipo

Georgina ha contado también con el apoyo incondicional de Ramón Jordana, su socio. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, en 2022 decidió crear Angels Project, una agencia boutique de representación de talentos en la que, además de la modelo española, también figuran nombres tan conocidos como Estrella Morente, Cindy Kimberly, Blanca Romero y su hija Lucía Rivera, Ana Rujas, Marta Ortiz, Aldo Comas y Macarena Gómez, Coral Simanovich...

Ramón y Georgina trabajan muy bien juntos, aunque algunas veces chocan con ciertos temas, tal y como vimos en el reality Soy Georgina. Se conocen muy bien y saben que, juntos, pueden conseguir grandes cosas. El publicista siempre está al lado de la modelo y ha vuelto a demostrarlo en Cannes, acompañándola en todo momento e, incluso, ayudándola en la alfombra roja colocando su vestido para que las fotos quedaran perfectas.

- Georgina sorprende en la gala amFAR con un impresionante collar que ya llevó Rihanna