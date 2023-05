El conmovedor gesto de la hija pequeña de Bruce Willis con su padre enfermo

La familia de Bruce Willis, de 68 años, está volcada al cien por cien en proporcionar los cuidados necesarios al actor que padece demencia frontotemporal, una compleja enfermedad para la que, hoy en día, no existe tratamiento. Todos han hecho una piña en torno al intérprete que abandonó los platós de rodaje debido a esta dolencia, que comenzó a manifestarse como una afasia (se vio afectada su capacidad de habla y de comprensión del lenguaje, tanto oral como escrito). Sus hijas, tiene tres con Demi Moore y dos con Emma, están muy pendientes del artista y pasan todas las ocasiones especiales que pueden con él, como se puede comprobar en las imágenes que comparten.

Emma, mujer del actor, ha contado ahora una emotiva anécdota que la ha hecho darse cuenta no solo de lo mucho que quieren sus hijas, Mabel Ray, de once años, y Evelyn Penn, de nueve, a su padre, sino del gran corazón que tienen. Muy conmovida, Emma ha compartido un clip en sus perfiles en el que cuenta uno de los gestos que ha tenido su hija menor, Evelyn, que demuestra su compasión y empatía. “Tengo que contaros esta historia y voy a intentar hacerlo sin llorar” comenzó Heming, de 44 años. “Porque cuando Evelyn me la contó estaba desolada”.

Detalló Emma que su hija ha estado buscando datos acerca de la demencia durante su tiempo libre en el colegio, aprendiendo acerca de lo que les puede ocurrir a las personas que la padecen, por ejemplo, que se pueden deshidratar de manera severa. “Le dije: Evelyn, siempre nos aseguraremos de que papá tenga una botella de agua en la mano. Gracias por contármelo” contó. Emma asegura que “lo más cariñoso y compasivo que ha podido hacer es ser curiosa e interesarse por la enfermedad de su padre”.

En esta reflexión la mujer del artista explica que es importante educar a aquellos que cuidan a la gente que está enferma para que les puedan apoyar de la mejor manera posible. El pasado mes de febrero, la familia de Bruce Willis anunciaba a través de un comunicado que el protagonista de La jungla de cristal padece demencia frontotemporal. El actor se retiró de la actuación el pasado año tras su diagnóstico de afasia, aunque meses después fue cuando recibió el definitivo. Desde entonces, su exmujer Demi Moore, sus tres hijas, Rummer (34 años), Scott LaRue (31) y Tallulah Belle (29), han arropado al artista y su mujer Emma Heming.

“Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas", ha comentado Emma Heming, unas palabras desgarradoras que describen la complicada realidad de Bruce Willis. El intérprete se estrenaba el pasado mes de abril como abuelo de una niña, primera hija de su primogénita, Rumer.