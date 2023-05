No te pierdas a Amelia Bono cantando y bailando por Manuel Carrasco mientras su marido toca el cajón La influencer ha derrochado arte y buen humor en una divertida velada con motivo de las fiestas de San Isidro

El plan favorito de Amelia Bono es pasar tiempo con su familia y sus amigos. Aprovechando las fiestas de San Isidro, la influencer ha organizado una divertida fiesta junto a su marido, donde no ha faltado la paella, las risas y sobre todo la música. Manuel Martos ha cojido su cajón de música y se ha puesto a tocar. Amelia, con su característico buen humor, ha aprovechado la oportunidad y se ha puesto al lado del hijo de Raphel a dar el do de pecho. Juntos han interpretado la canción de Qué bonito es querer de Manuel Carrasco. Ha compartido este momento tan flamenco y otros muchos a través de su perfil público. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

