¡Atrapada en una piscina de bolas! El vídeo más divertido de Amelia Bono con Manuel Martos y sus cuatro hijos

Amelia Bono está aprovechando el buen tiempo de la capital para disfrutar de un puente en familia. La influencer ha compartido con sus seguidores, a través de su perfil público, el divertidísimo plan que ha realizado junto a su marido, Manuel Martos, y sus cuatro hijos: Jorge (13 años) Manuel (11), Gonzalo (9) y Jaime, de seis años. Han ido a visitar el museo Balloon para que los niños vivieran una experiencia interactiva mientras jugaban. Pero, lo que no se esperaba la hija de José Bono es que ella iba a divertirse más que sus niños. Tras darse un chapuzón en una piscina de bolas, no era capaz de salir, y ha protagonizado un divertidísimo momento. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

