Messi pide perdón al club y a sus compañeros por su polémico viaje a Arabia Saudí

Leo Messi ha hecho examen de conciencia y ha pedido perdón a sus compañeros y al club por su polémico viaje a Arabia Saudí. El deportista argentino fue unos días con su familia al país del Golfo Pérsico sin pensar en las consecuencias que le podría traer esta acción a nivel futbolístico, motivo por el que ha querido disculparse. "Quería hacer este vídeo después de lo que está pasando. Antes que nada quiero pedir perdón, obviamente, a mis compañeros y al club", ha dicho en sus perfiles sociales el futbolista, al que le quedan únicamente dos meses de contrato antes de quedar libre. Además, 'la Pulga' ha explicado desde su punto de vista lo sucedido y ha atribuido su ausencia en el entrenamiento del pasado lunes por la mañana a un malentendido.

"Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como iba pasando durante las semanas anteriores", ha dicho Messi, vestido con una chaqueta oscura y camisa clara en el vídeo en el que además se excusa diciendo que el viaje promocional a Arabia Saudí lo había tenido que cancelar en otras ocasiones y esta ya no podía. "Pido perdón por lo que hice y estoy a espera de lo que el club decida", ha concluido el siete veces ganador del Balón de Oro. Según la revelado prensa francesa, su equipo, el Paris Saint-Germain, ha decidido apartarlo del equipo y sancionarlo durante dos semanas de empleo y sueldo por haber viajado un día después de la derrota del PSG ante el FC Lorient alegando un compromiso publicitario (promover el país del Golfo como destino turístico) cuando tenía que haberse entrenado con el resto de compañeros.

Aunque el jugador haya explicado que está esperando la sanción, el técnico del equipo, Christophe Galtier, aseguró el pasado jueves 4 de mayo que el futbolista "fue informado a inicios de semana" del castigo. Eso sí, a pesar de las palabras del exfutbolista lo único que por ahora saben los seguidores de Messi es que tras regresar del viaje no ha vuelto a entrenar con sus compañeros y se ha quedado fuera de la lista para viajar el domingo a Troyes.

Muchos se ha especulado con la continuación de Messi en el PSG e incluso entre las ofertas que baraja el futbolista está una opción en Arabia Saudí, que habría ofrecido al jugador 400 millones de euros para unirse a su liga. No obstante, el viaje no tuvo nada que ver con su carrera futbolística, sino más bien con su papel de embajador del país. El deportista argentino fue sin permiso al país del Golfo Pérsico en compañia de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos a promocionar el turismo saudí y se perdió el entrenamiento del día siguiente a la derrota de su equipo. De haber ganado ese partido los jugadores habrían tenido dos días libres -de ahí que organizara su viaje-, pero al no ser así, debían volver al entrenamiento diario.