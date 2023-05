Hollywood rinde homenaje a Carrie Fisher, la princesa Leia de 'Star Wars', con una estrella en el Paseo de la Fama

Como cada año, el 4 de mayo se celebra el día mundial de La guerra de las galaxias, pero este jueves va a tener un significado muy especial para los seguidores de la saga. La actriz estadounidense Carrie Fisher, que interpretó a la princesa Leia a lo largo de seis películas de la saga, va a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor póstumo después de que la intérprete falleciera en 2016, a los 60 años. Su única hija, la también actriz Billie Lourd de 30 años, será la protagonista del homenaje al que no asistirán los hermanos de Carrie tras la disputa familiar.

Todd, Joely y Tricia Leigh Fisher no van a estar presentes en un día tan especial, ya que tras el fallecimiento de la protagonista de Star Wars, su hija rompió su relación con ellos. A través de sus perfiles sociales han querido explicar los motivos: "Extrañamente no asistiremos para celebrar a nuestra hermana, a quien adoramos. Por alguna razón extraña y equivocada, nuestra sobrina decidió no incluirnos en este momento épico. Esto es algo que Carrie definitivamente no querría. Seguro que le gustaría que sus hermanos estuvieran presentes".

Una disputa familiar que comenzó tras el fallecimiento de la protagonista de Star Wars. Su primogénita no aceptó que sus tíos hicieran público su dolor tras la muerte de Carrie: "Días después de la muerte de mi madre, su hermano y su hermana eligieron procesar su duelo públicamente y monetizar su muerte, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros individuales por mucho dinero, con la muerte de mi madre y mi abuela como tema principal". Unas acusaciones, que sus tíos han querido contestar: "Todos hemos estado de duelo por la pérdida de nuestro ser humano favorito desde hace algunos años... le hemos dado a Billie el espacio para hacerlo a su manera. No hemos sido más que amorosos y abiertos con ella. Se trata de celebrar la permanencia del legado de Carrie en esta industria, ocupando su lugar con una estrella en el icónico paseo de la fama junto a nuestros padres".

Billie Lourd no quiere que sus familiares estén presentes el día que la actriz va a recibir su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Tras las declaraciones públicas de sus tíos por no haberles invitado, la joven de 30 años ha aprovechado para reafirmar su enfado con ellos: "No tenemos ninguna relación. Esta fue una decisión consciente por mi parte para romper un ciclo con una forma de vida en la que no quiero que ni mis hijos ni yo participemos", declaró tajante. Y ha recordado que la verdadera protagonista de la ceremonia no son ella ni sus tíos, sino su madre: "Las personas que conocieron y amaron a mi madre han hecho posible esta estrella para honrar su legado. Este momento es sobre Carrie Fisher y todo lo que logró y lo que significó para el mundo. Me voy a centrar en eso. Que la fuerza os acompañe".

