¡A ritmo de conga y con un regalo muy especial! La megafiesta de Ana de Armas por su 35 cumpleaños en Cuba

Ana de Armas ha regresado a Cuba, país del que salió con 200 euros y al que ahora vuelve como una estrella de Hollywood consagrada para disfrutar de unos días libres y celebrar su cumpleaños con su familia y sus amigos. La actriz del momento ha cumplido 35 años este domingo 30 de abril. La intérprete de Marilyn Monroe ha organizado una espectacular fiesta en lo que no ha faltado ningún detalle. Sus amigos le han cantado el Cumpleaños feliz y le han hecho un regalo muy emotivo con un significado muy especial. La nominada al Oscar y al Globo de Oro ha disfrutado muchísimo y no ha parado de cantar y bailar a ritmo de conga. Sus íntimos han compartido los momentos más divertidos de la noche en la que Ana de Armas no deja de sonreír. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

