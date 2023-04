Marta Díaz responde a Ana Fernández sobre la polémica de la asistencia de los 'influencers' a las alfombras rojas La actriz se quejó de la organización de los 'Premios Goya' tras no poder desfilar ni posar en el photocall

Ana Fernández fue uno de los nombres más comentados tras la pasada gala de los Premios Goya. La protagonista de Las chicas del cable se quejó a través de su perfil público por el trato recibido por la organización, ya que no le permitieron desfilar por la alfombra azul. Según explicó, mientras algunos actores quedaban fuera del momento photocall, los influencers tenían su posado asegurado. Un momento que hizo estallar a muchos de los allí presentes. Ante esta situación, la influencer Marta Díaz ha querido pronunciarse: "Los influencers somos imprescindibles".

Ana Fernández (33 años) se desplazó hasta Sevilla para vivir de primera mano la gran noche del cine español, pero no pudo pasar por la alfombra azul ni ser fotografiada. Un asunto por el que se pronunció a través de su perfil social, ya que muchos de sus seguidores no dejaban de preguntarse el por qué de su ausencia. La artista quiso alzar la voz contra la negativa con la que se encontraron algunos intérpretes de formar parte de este acto previo a la entrega de galardones. "La prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún", explicó en su perfil social.

¿Por qué no vimos a algunos actores en la alfombra de los Goya? Ana Fernández cuenta los motivos

Ana Fernández se sincera sobre el duelo que ha vivido al cumplirse ocho años de la muerte del que fuera su novio, Santi Trancho

Tras estas declaraciones, la actriz acudió el sábado pasado a los Premios Platino 2023. Tras desfilar por la alfombra roja y fotografiarse con un espectacular vestido de color negro, Ana contestó a las preguntas de la prensa y volvió a hablar sobre este tema ante los micrófonos de Divinity: "A mí me parece fantástico porque creo que llegan a un público incluso más joven, con lo cual el llevar a influencers que tiene ese público es positivo, pero lo que no se puede es quitar para poner. Pon y si sobra, añades".

Sergio Reguilón y Marta Díaz: la nueva 'pareja de oro' del Atlético de Madrid

Por su parte, la tiktoker Marta Díaz ha querido salir en defensa de los creadores de contenido y ha respondido a la actriz: "Yo la verdad, lo veo imprescindible porque básicamente le damos más visibilidad a estos premios por lo que yo feliz de que hayan querido contar conmigo", ha contestado a las preguntas de Divinity durante la gala de los Premios Platino. Marta es una influencer muy reconocida en nuestro país, ya que cuenta con más de 8 millones de seguidores en sus perfiles sociales. Ha confesado que pisar una alfombra roja para ella es "algo que ni en sus mejores sueños habría imaginado".

Así es la exclusiva casa con piscina de Marta Díaz y Sergio Reguilón

Marta Díaz (novia del futbolista Sergio Reguilón) estalla contra las críticas