Las claves del mayor festival del mundo de K-Pop que aterriza en Madrid

Kpop Lux, "el mayor festival de K-Pop del mundo", llega por primera vez a Madrid este verano. El próximo 22 de julio el Cívitas Metropolitano acogerá este espectacular evento, que durará más de tres horas de música en directo y que contará con grandes estrellas internacionales que han revolucionado el mercado musical en los últimos años, en el que participarán algunas de las mejores bandas, entre las que ya se han confirmado Enhypen, Ateez e Ive. De la mano de la promotora española L.A. Rock Entertainment y el gigante asiático especializado en este género, SBS, el espacio cuenta con un aforo aproximado de 45.000 personas y sus entradas saldrán a la venta a partir del 27 de abril a través dela web de ticketmaster. Un show que atraerá a fans de toda Europa y que pondrá a la capital en el mapa como refrencia del K-pop mundial.

Con muchos nombres todavía por confirmar, según la organización, habrá un mínimo seis bandas y más de 40 artistas sobre el escenario, el festival cuenta ya con Enhypen, la banda de chicos que entró en las listas Top10 mundiales en 2022 y que este año ha vuelto a repetir. Compuesta por 7 miembros, han ganado más de 30 premios desde la fecha de su debut en 2020 y cuentan con más de 12 millones de seguidores en Instagram. Con los "engines" siguiéndoles allá donde van (así se llaman sus fans), será la primera vez que visiten nuestro país, por lo que su llegada será todo un acontecimiento.

Quienes también actuarán por primera vez en España serán las seis componentes de Ive, uno de los grupos musicales que más han arrasado gracias a sus ritmos y coreografías. Tras debutar tan solo hace dos años, las artistas ganaron el premio a mejor canción del año con su hit Love Dive en 2022 y sus vídeos tienen millones de visualizaciones. De hecho, su primer sencillo, Eleven, cuenta con más de 188 millones de reproducciones en Youtube. Junto a ellas, también han confirmado su visita Ateez, bien conocidos por los fans españoles, ya que actuaron en Madrid a principios de este año en y también en 2020, convirtiéndose en una gran referencia.

Si todavía no tienes ni idea de lo que es el K-Pop, debes saber que es todo un fenómeno musical difícil de ignorar. Esta tendencia no solo llegó hace unos años a nuestro país sino que se ha posicionado en la música de manera firme desde que comenzara en 1996. Sus seguidores pueden disfrutar de un sinfín de bandas con mucho talento y carisma, grupos que conquistan los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Pero además, este tsunami coreano no solo abarca música sino también series televisivas conocidas también como K-dramas que van conquistando a todo el planeta.