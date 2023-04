Iker Casillas recuerda el infarto que sufrió hace cuatro años: 'Me retorcía de dolor en el suelo'

Fue el 1 de mayo de 2019 cuando Iker Casillas volvió a nacer. El exfutbolista se encontraba entrenando en la ciudad deportiva del Oporto, equipo en el que militaba por aquel entonces, cuando sintió un dolor muy fuerte en el pecho y acabó desplomándose. Estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio y el deportista precisaba ayuda médica urgente. Afortunadamente el médico del equipo se encontraba a escasos metros y pudo reconocer rápidamente los síntomas y avisar a los servicios de urgencias que rápidamente trasladaron al portero a un hospital para ser operado inmediatamente.

- ¡No te pierdas el baile viral de Iker Casillas con las 'Twin Melody', concursantes del Benidorm Fest!

- El momento fan de Iker Casillas con Chanel para sorprender a sus hijos

Ahora, cuatro años después y ya retirado del terreno de juego, Iker, quien el próximo 20 de mayo cumplirá 41 años, ha recordado aquel fatídico día en el que la vida le dio una segunda oportunidad. "Me caí al suelo y estaba buscando una vía de oxígeno que no llegaba, me retorcía de dolor" ha recordado el exjugador en una entrevista para el canal de Youtube Idoven, la startup especializada en detección temprana y medicina de precisión de enfermedades cardiovasculares.

Casillas pensó en un primer momento que cómo es alérgico a las gramíneas estaba sufriendo algún tipo de reacción alérgica, sin embargo, cuando llegó el doctor, le explicó que estaba sufriendo un infarto, algo que era inconcebible para el guardameta que hasta aquel momento se había sentido estupendamente. "Estás haciendo deporte, llevas una vida sana, te sientes bien, fuerte... así que te sorprende aquel dolor en el pecho, que era un dolor bastante agudo, yo me retorcía" repite el exjugador recordando aquel momento.

El exjugador del Fútbol Club Oporto considera que, dentro de "la mala experiencia", ha tenido "un buen desenlace" y se siente muy afortunado por todo el apoyo y los mensajes de cariño que recibió y que le dieron fuerzas para seguir adelante.

Además, Iker ha señalado, que a pesar de que es algo que siempre recordará, ya no siente ese miedo atroz que sentía al principio. "Con toda la información que tengo ahora no tengo tanto miedo, hay mucha gente detrás para ayudar e intentar prevenir los problemas que tenemos los seres humanos. Tuve miedo de caminar, de dormir y de hacer esfuerzo físico. Ahora no estoy preocupado, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer'' explicaba el exmadridista.

- Del éxtasis al desamor: los caminos paralelos de Gerard Piqué y Shakira con Iker Casillas y Sara Carbonero

- Descubre las dos cosas que no le gustan nada a Iker Casillas, ¡te sorprenderás!

Casillas, quien actualmente preside el equipo 1K FC dentro de la Kings League, la competición de fútbol 7 que ha creado la empresa Kosmos, fundada por el ex futbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos, recibió por parte de la empresa Idoven un galardón a su rendimiento y a su capacidad para seguir adelante después del aquel duro suceso, algo que sin duda emocionó al deportista quien quiso agradecer ''que se piense en él para representar el mundo cardiovascular'', aunque no dudó en aportar su particular toque de humor admitiendo que hubiera preferido no recibirlo para "no haber vivido ese episodio".