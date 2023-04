Gwyneth Paltrow presume de abdominales a sus 50 años

Tener un abdomen tonificado a los 50 años es posible si se es constante como Gwyneth Paltrow. La actriz se aseguró que todos los ojos estuvieran puestos en ella mientras mostraba su increíble figura en la alfombra roja de los Daily Front Row Fashion Awards en Los Ángeles. Vestida con un vaporoso conjunto compuesto por unos pantalones anchos de color nude a conjunto con un crop-top no solo dejo claro sus impresionantes tablas ante las cámaras, sino que sus rutinas diarias junto a su entrenadora personal, Tracy Anderson, han dado sus frutos.

Gwyneth, quien completó su look con un moño que dejaba ver unos llamativos pendientes de perlas que combinó con unos ear-rings adicionales de brillantes, se convertía estos días en noticia después de desmentir tajantemente que se llevara mal con la actriz Scarlett Johansson, su compañera de reparto en Iron Man. Y tanto ha sido así que la actriz no dudó en invitar a su podcast 'GOOP' a la intérprete de Lost in Translation para reafirmar que entre ellas existiera alguna rencilla, un rumor que había ido tomando fuerza durante las últimas semanas.

La gente me pregunta:”'¿Es cierto que Scarlett Johansson y tú os llevabais mal en Iron Man?'", revelaba Gwyneth. Algo a lo que la actriz Scarlett respondía: “Eso es un rumor ¿verdad? Fuiste muy amable conmigo en esa película. Yo estaba bloqueada. Pudiste haber sido horrible conmigo, pero no fue así. Estaba muy fuera de mi zona de confort en esa película. Nunca había hecho algo así antes”. Gwyneth además aseguró que estaba muy emocionada de que Johansson estuviera allí y agregó: "Estaba muy feliz de tener a otra mujer cerca".

Pero disputas cinematográficas aparte, lo cierto, es que Gwyneth vivió en Los Ángeles una noche muy esencial y además de charlar con otras actrices como Brie Larson y Elle Fanning, la actriz subió al escenario para recoger el premio de "marca líder del año" por su firma de ropa G. Label by Goop, algo que sin duda hizo especial ilusión a la intérprete, quien daba el salto al diseño de moda hace tan solo un par de años.