El susto de Vicky Martín Berrocal que acude al hospital tras sentir seria dificultad para respirar

Vicky Martín Berrocal se ha llevado un buen susto después de que comenzara a sentirse mal y con serias dificultades para respirar. "Me noté con falta de aire y con mucha dificultad al tragar", señala la diseñadora, que comenzó a notar estos síntomas a primera hora de la mañana del domingo y se preocupó. La colaboradora de televisión acudió a urgencias y después de diversas pruebas publicó una foto desde el hospital para tranquilizar a sus seguidores.

"No es nada... Parece ser que alergia" contaba aliviada acerca de lo que había ocurrido. "Ahora me tomo un antihistamínico y a la calle a comer. ¡Vamos!", decía la modista. Vicky Martín Berrocal se reunió con su hija Alba, que de nada se había enterado hasta que se levantó, pero afortunadamente aseguraba que no ha sido más que un proceso de alergia que hasta ahora desconocía que tenía.

Sin embargo, después de horas de angustia, decidió volver al médico ya que no había notado mejoría alguna. "Creía que esto pasaría rápido familia, pero he tenido que ir a mi médico para que mirara porque he pasado una noche tremenda... y efectivamente tengo faringitis, laringitis y ¡las cuerdas vocales muy inflamadas! Casi naaaaaaaaaa", contaba a sus seguidores. "Me acaba de poner un tratamiento y me ha mandado a estar en silencio todo el día!! Creo que eso es lo que más me va a costar y por supuesto no ir a la feria hoy. Mañana espero estar mejor porque no me pienso perder ná", señalaba sin perder su sentido del humor.

Horas después Vicky deseaba una feliz Feria de Abril con una imagen vestida de flamenca. "Es difícil resumir en 10 imágenes el trabajo de diez años pero sé que todas recordáis cada uno de esas colecciones casi tanto como yo. Han pasado 8 años (2005-2015) desde que dije adiós a mi gran debilidad…pero volveré", decía con ilusión. "Volveré a mis flamencas. A mis volantes. A mi gran pasión. A lo que me dio todo lo que soy. A mi locura. A mi devoción. A mi verdad. A mi sentir. A mi…

Vicky acaba de publicar La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, un libro que ha tenido una gran acogida y en el que repasa su vida y nos da su particular receta para eencontrar la felicidad. "El mensaje es que no quiero ser perfecta, quiero ser feliz. Es decir, sacar mi mejor versión", señala ¿Alguna vez has estado acomplejada por tu cuerpo? ¿Por tu edad? ¿Por tu talla? ¿Has sentido el peso social por estar soltera o no tener hijos? En este libro la diseñadora ofrece las claves para no juzgarnos a nosotros mismos, aceptarnos como realmente somos y conseguir nuestra mejor versión.

