De los duques de Huéscar a Lourdes Montes y Francisco Rivera: las 'celebrities' se pasean por el Real de la Feria

Multitud de rostros conocidos han acudido en esta jornada para recorrer las calles y las casetas del recinto ferial. Tras una noche intensa con el alumbrado de la portada y el pescaíto, toca disfrutar del primer día oficial de la Feria de Abril. Entre los más destacados se encuentan Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, que han acudido al evento de la capital hispalense acompañados por el duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo. Las casetas del Real no dejan de recibir gente. Muy sonrientes y sin separarse han llegado Lourdes Montes y Francisco Rivera, al igual que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Todos han lucido sus mejores galas y unos espectaculares vestidos de gitanas. Pero no han sido los únicos: Bárbara Mirján, Irene Rosales, Anabel Pantoja... Nadie quiere perderse este día tan importante de Sevilla. ¡Dale al play y no te lo pierdas ningún detalle!

