Fernando Sanz e Ingrid Asensio acuden en familia a los Premios Platino

Para Fernando Sanz e Ingrid Asensio su motor es la numerosa familia que han formado. Consideran un auténtico regalo pasar tiempo todos juntos, por eso viven con gran entusiasmo el plan con el que disfrutan de la noche de este sábado: la décima edición de los premios Platino. El matrimonio ha querido apoyar la gran fiesta del cine iberoamericano y ha acudido al recinto ferial IFEMA (Madrid) con tres de sus cuatro hijos: Ingrid, que ha acudido acompañada de Ilies Hassaine, Valeria y Alexia. Los seis han posado en la exclusiva sala ¡HOLA! radiantes e irradiando felicidad tres meses después del nacimiento de la pequeña Micaela, la gran protagonista de su hogar.

"A un hijo lo vives con mucha ilusión, pero una nieta es amor incondicional. Es lo mejor que puede existir", ha dicho Ingrid de la pequeña Micaela, que nació el 5 de enero. Se ha convertido en abuela con solo 48 años y se siente una privilegiada por poder disfrutar de esta nueva etapa siendo tan joven. También Fernando, de 49 años, disfruta mucho de esta nueva faceta. "Los niños hacen mayores a los padres, pero los nietos rejuvenecen a los abuelos, así que estamos más jóvenes", ha dicho muy divertido ante las cámaras de ¡HOLA!

El director de Relaciones Internacionales e Institucionales de LaLiga ya disfrutó el viernes de la antesala de los premios en un partido benéfico que unió a artistas con leyendas del deporte. "Me siento más veterano por el mero hecho de haber sido abuelo. Venir aquí cada año y juntar fútbol y cine está dando sus frutos", ha indicado Sanz, hijo del inolvidable Fernando Sanz. El que fuera jugador del Real Madrid ha resaltado que unir fútbol y cine da sus frutos y que ese encuentro previo a la gala está cada año más demandando, con una gran demanda de participación.

Ingrid sacrificó todo por el proyecto familiar que ha creado con Fernando y está muy orgullosa, pero no descarta volver a retomar su carrera, en la que triunfó como presentadora de El club Megatrix y como actriz en Hermanos de leche. "El año pasado me entró el gusanillo fuerte y no me disgustaría volver", ha asegurado. Estar en los Platino le permite reencontrarse con muchos compañeros y compartir con su marido y sus hijos los entresijos de su profesión. Además, ha explicado que todos en casa son muy cinéfilos y les encanta ver series, películas o documentales deportivos juntos.

Quién es quién en la familia de Fernando Sanz e Ingrid Asensio

El 30 de junio de 1997 Fernando e Ingrid se convirtieron en marido y mujer. Poco antes de celebrar su primer aniversario dieron la bienvenida a su primogénita, Ingrid, con la que meses después se mudaron a Marbella. En la ciudad andaluza pasaron ocho años en los que formaron una familia numerosa con Fernando y Valeria. En 2010 cumplieron con su deseo de adoptar a la pequeña Alexia, que nació en China y llegó con todo el amor del mundo. Ya con sus cuatro hijos se trasladaron a Dubái, una etapa de seis años que supuso un gran aprendizaje para todos.

Ya de vuelta en Madrid, Ingrid Sanz estudió Dietética y un curso de Marketing y Publicidad. Fernando, que hoy se ha ausentado de los Platino, cursó Business y Communication en CIS, donde forjó una bonita amistad con Alba Díaz. Valeria se forma en Administración y Dirección de Empresas, con Relaciones Internacionales. La pequeña Alexia aún está en etapa escolar pero tiene claro que al llegar a la mayoría de edad estudiará Ingeniería Informática.