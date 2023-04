Conoce a Noah Matthews, el primer actor con síndrome de Down que protagoniza una película de Disney Es británico, tiene 15 años y es habitual verle por los teatros londinenses

Disney continúa dando pasos en su apuesta por la inclusión. Ya lo demostraba anteriormente con la nueva Sirenita negra interpretada por Halle Bailey, y ahora lo ha vuelto a hacer integrando en otra de sus conocidas películas al primer actor con síndrome de Down, Noah Matthews Matofsky. El joven británico, de 15 años, es uno de los protagonistas del filme Peter Pan y Wendy, que se estrenará el próximo viernes 28 de abril.

Todo lo que sabemos sobre 'La Sirenita', el 'live action' de la película animada de Disney

Noah Matthews se meterá en la piel de Slightly, el líder de los Niños Perdidos que se enfrenta al Capitán Garfio en el País de Nunca Jamás. Tras darse a conocer los carteles de la película dirigida por David Lowery hace casi un mes, el propio intérprete compartía su alegría y emoción al verse en uno de ellos: "¡Soy yo! Hoy han salido los nuevos carteles. ¡Solo falta un mes para el estreno de Peter Pan y Wendy! No puedo esperar a que la veas", escribía. Además, en una entrevista al diario británico The Sun, Matthews relató su experiencia y lo mucho que disfrutó con el proyecto: "Fue una experiencia increíble, tenía mi propia caravana e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a luchar con espadas, cosa que me encantó. Tuve que aprenderme muchas líneas muy rápido, pero fue emocionante", se sinceró.

Los estrenos de Semana Santa vienen con 'The Chosen' como uno de los platos fuertes del menú de series

¿Quién es Noah Matthews?

El joven británico es especialista en obras de teatro y, de hecho, los fines de semana asiste a clases, con lo que espera estudiar en un futuro Arte Dramático en la universidad. Fue él mismo quien se presentó al casting en el momento exacto, en el que Disney estaba buscando un actor en una agencia de talentos inclusivos a la que él pertenecía. Su perfil gustó tanto al director Lowery que, al final, se decantó por él. Además, a los dos les une la pasión por la novela El señor de las moscas, de William Golding, una obra que tanto el uno como el otro consideran indispensable para entender a los Niños Perdidos dentro de la historia de Peter Pan.

Alyson Stoner, exniña Disney, confiesa que estuvo en rehabilitación tras obsesionarse con una audición

Esta nueva versión de Peter Pan, basada en la clásica novela de James Matthew Barrie, está protagonizada por Alexander Molony, de 16 años, como Peter Pan; Yara Shahidi como Campanilla, Ever Anderson, de 15 años, como Wendy; y el concoido Jude Law, que da vida al Capitán Garfio. De hecho, concretamente de este último, Matthews destacó un detalle que tuvo con los actores más jóvenes: "Uno de mis días favoritos fue cuando Jude alquiló una furgoneta de helados y la trajo al plató, luego nos sirvió helados él mismo", relató a The Sun.

Descubrimos el arriesgado estilo de Halle Bailey, la próxima 'Sirenita'

Noah Matthews obtuvo el papel de Slightly en 2021, y rodó la película a lo largo de seis meses entre Vancouver y Terranova, Canadá. En su primer proyecto cinematográfico, Noah Matthews se ha convertido en un referente, tanto en su colegio como en la agencia de talentos en la que está inscrito: "El síndrome de Down nunca tiene por qué detenerte, tenemos que aceptar las diferencias", dijo la directora de la organización benéfica Down Syndrome UK.