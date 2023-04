Todo lo que sabemos sobre 'La Sirenita', el 'live action' de la película animada de Disney

Tras El Rey León, La Bella y la Bestia, Dumbo, La Cenicienta o Aladdin Disney estrena el próximo 26 de mayo el live action de La Sirenita. Aunque todavía hay mucho secretismo sobre el filme y no se ha confirmado la sinopsis oficial, en la película conoceremos a Ariel (hija del rey Tritón), una princesa sirena que busca aventuras y que no se conforma con su vida bajo el mar. A punto de celebrar su cumpleaños, la joven confiesa que su mayor ilusión es poder conocer el mundo de los seres humanos y con la ayuda de Úrsula (que en la trama será su tía), conseguirá subir a la superficie, donde salvará de morir ahogado a un príncipe cuyo barco acaba de naufragar. Será entonces cuando caerá perdidamente enamorada y cuando por amor hará un trato en el que perderá su voz a cambio de unas largas piernas.

Basada en la película de animación estrenada en 1989, cuando comenzó la Edad Dorada de Disney, la película está protagonizada por la cantante Halle Bailey, una elección que sorprendió a muchos de sus seguidores porque ha sido la primera vez que la productora ha elegido a una actriz negra para dar vida a un personaje que originalmente era blanco. Junto a la intérprete completan el reparto Melissa McCarthy como Úrsula y Javier Bardem como el rey Tritón. Jonah Hauer-King (Uno más de la familia) se pondrá en la piel del príncipe Eric, Jacob Tremblay (Wonder) pondrá la voz al fiel amigo de la sirenita Flounder, Awkwafina (Shang Chi) será la gaviota Scuttle y Daveed Diggs (Hamilton) que será la voz del amistoso y querido Sebastián.

"Encarno a Úrsula, la bruja marina, y es muy divertido. Entrar en el mundo de Rob Marshall es un sueño. He estado en Londres una semana y me he dado cuenta que normalmente no estoy en un campamento de baile durante ese tiempo. Él está todo el rato diciendo: '¿Quieres tirarte por esta concha de doce metros?', y yo respondo: '¡Claro! Por supuesto que quiero'. Está siendo muy creativo", dijo Melissa McCarthy sobre lo que estaba suponiendo su interpretación de una de las malvadas más conocidas del mundo marino. "Las palabras no pueden describir lo inmensamente honrada que me siento de interpretar a la sirena de mis sueños, Ariel en La Sirenita de Disney. Ven bajo el mar conmigo en los cines el 26 de mayo de 2023", escribió también la protagonista en sus perfiles sociales.

Rodada principalmente en la isla italiana de Cerdeña y con varios retrasos provocados por la pandemia, La Sirenita está dirigida por Rob Marshall (El regreso de Mary Poppins o Chicago), cuenta con la música de Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, el guion es de Jane Goldman (X-Men: Primera Generación) y David Magee (La vida de Pi) y la producción corre a cargo de Walt Disney Studios junto a Lucamar Productions y Marc Platt Productions.