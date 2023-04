Primeras palabras de Alba Carrillo tras su salida de Mediaset: 'La tele es mi medio natural'

Alba Carrillo ha reaparecido en sus perfiles sociales tras su salida de Mediaset. La modelo, que no ha perdido la sonrisa en este difícil momento laboral en el que no le han renovado el contrato de colaboración, se ha dirigido a todos sus seguidores para darles las gracias por todos los mensajes que le han enviado después de haberse publicado la decisión del grupo audiovisual. "Lo primero: agradezco mucho todo el cariño y las muestras de apoyo que estoy recibiendo. La tele es mi medio natural y allí soy feliz. Se cierra un ciclo, pero comienza una etapa llena de cosas buenas y proyectos bonitos y espero que me acompañéis. Nada me haría más feliz", ha escrito la que fuera colaboradora del fresh de Ya es mediodía, sección que se emite en la última media hora del programa presentado por Joaquín Prat.

La que fuera concursante de GH VIP además ha querido quitar hierro al asunto y junto a esas palabras ha publicado un divertido vídeo en el que se oye a su hijo Lucas, aunque no se le ve para proteger su identidad. "Para celebrar el comienzo de esta nueva etapa os dejo un reel para que os animéis a probar una gran guarrería que a mi niño le apetecía mucho: ¡roll-ups con helado! Gracias por quererme. Es mutuo", ha continuado escribiendo Alba, que en las imágenes explica que lo que van a comer es "como un sugus gigante" que se rellena con el helado que más le guste a cada uno y que lleva un tatuaje que te deja la lengua azul. "Es mejor hacerlo con un sabor frutal", ha añadido el pequeño.

Pese a la dura decisión de la cúpula empresarial, según ha informado La Razón, podría no ser un adiós definitivo a la pequeña pantalla sino un hasta luego por parte de la modelo de 36 años. Se asegura que Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, estaría intentando que la exmujer de Feliciano López pudiera volver y seguir trabajando para ellos en alguno de sus formatos.

La salida de Alba Carrillo se uniría de esta forma a la de otros conocidos rostros del canal como la reportera Marta Riesco, que ha corrido la misma suerte semanas atrás. Bajas que se producen tras el cambio en las directivas de Mediaset y que han empezado a hacerse efectivas desde la llegada de Borja Prado, nuevo Presidente ejecutivo, tras la marcha de Paolo Vasile.