Irene Junquera, periodista deportiva y ex gran hermana: así es la nueva colaboradora de 'Ya es mediodía'

Irene Junquera, rostro habitual de la televisión, se ha estrenado como colaboraboradora de Ya es mediodía. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, la comunicadora se ha incorporado esta semana a la tertulia Fresh que se emite en la última media hora del programa de Joaquín Prat como sustituta de Alba Carrillo, quien ha sido apartada de sus colaboraciones en Mediaset. La periodista de 37 años, que ha pasado por diferentes programas y formatos desde que terminó sus estudios, comenzó en Punto Radio y de ahí dio el salto a espacios deportivos de la pequeña pantalla como Punto Pelota o El Chiringuito de Jugones. Además, en 2015 empezó cómo tertuliana en Zapeando gracias a la ausencia de Cristina Pedroche (que tuvo que presentar Pekín Express). Y aunque la mujer de David Muñoz volvió, Irene pudo quedarse como colaboradora diaria.

Irene Junquera da su punto de vista sobre la historia de amor entre Adara y Gianmarco

No es la primera vez que Irene forma parte de Mediaset. Tras su salida de La Sexta, Junquera probó suerte en 2017 copresentando All you need is love... o no junto a Risto Mejide y emitido en Telecinco, un formato que solo duró una temporada por sus escasos datos de audiencia. Tras este dating show en el que se mezclaba el amor, el debate y el sentido del humor, la periodista se puso al frente de un programa de zapping en una de las cadenas de Mediaset, FDF, llamado Safari: a la caza de la tele, pero tampoco fue muy bien recibido por el público y finalmente fue cancelado pocas semanas después de su estreno.

Después de los fracasos de estos programas, la comunicadora probó suerte como concursante de GH VIP 7, edición en la que concursó con Alba Carrillo y en la que se rumoreó que le gustaba Gianmarco Onestini y Antonio David Flores. Y aunque muchos esperaban que tras su expulsión (fue la quinta eliminada) siguiera ligada al mundo de los realties, la periodista continuó encaminada en la comunicación, trabajando en programas como Marca Gaming Show, La Tribu, El golazo de Gol, El Rondo, Amigas y Conocidas, Está pasando y El desmarque de Cuatro, un programa en el que sigue colaborando y en el que cada entrega comentan un repaso de los temas más candentes de la actualidad de la jornada.

Irene Junquera desvela el problema de salud que padece: 'Tengo un tumor benigno en la cabeza'

Amante de los viajes, el deporte y la vida healthy, Irene, que también ha participado en 25 palabras como ayudante de uno de los concursantes, además ahora está muy centrada en su debut editorial, ya que acaba de publicar Todo el tiempo que nos queda, una novela romántica en la que la protagonista "aprende que nunca es tarde para quererse y perseguir sus sueños". "Me vais a permitir ser un poco pesada pero no todos los días publica una su primera novela. Ya podéis encontrarla en todas las librerías del país (también en plataformas online por si estás fuera de España). Me encantaría que me mandarais fotos con el libro. Que lo disfrutéis mucho", ha escrito en sus perfiles sociales.