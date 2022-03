Irene Junquera, ¿atraída por Antonio David? Alba Carrillo cuenta el gran secreto de la periodista

La casa de Gran Hermano VIP se ha quedado sin habitantes masculinos y sus cinco últimas inquilinas han protagonizado un momento de lo más divertido para la audiencia donde Irene Junquera se ha convertido en protagonista gracias a las confesiones 'veladas', o no tanto, de su amiga, la modelo Alba Carrillo. Durante un descanso en la prueba de recompensa, la exmujer de Feliciano López, hizo un repaso a las distintas conversaciones que había tenido con la periodista sobre el resto de concursantes masculinos. La charla fue de lo más amena para Mila Ximénez, Noemí Salazar, Estela Grande y Adara, que no podían reprimir su risa al escuchar cómo Carrillo dejaba entrever que a 'Baby Junqui'-como bautizaron a Irene Junquera de manera cariñosa- le habían atraído varios de los chicos con los que había convivido en Guadalix antes de ser expulsada del concurso.

La conversación entre las cinco comenzaba de una manera inocente hablando sobre si alguna había revelado algún secreto. Hasta que salió a relucir Irene. Alba, con quien tuvo bastante afinidad mientras duró su estancia en la casa más famosa de la televisión (desencuentros incluídos), dejaba caer que al principio Gianmarco le gustó un poco, pero que luego el objetivo de su atracción era otra persona. Jugando a las adivinanzas, y mientras se ponía en el ojo del huracán a los tres candidatos a la repesca, Mila no se lo pensó dos veces y dio el nombre de Dinio, provocando la carcajada de las chicas y del resto de plató, desde donde presentador, colaboradores e invitados no perdían ripio de la conversación. Poco más tardaron en saber que realmente en quien se había fijado Irene era en el mismísimo Antonio David, un nombre que no dejó indiferente a ninguna, pero de una manera especial a su mejor amiga en el concurso, que no pudo disimular su sorpresa. Mientras tanto, el último expulsado del programa lucía una sonrisa 'picarona' por la información que se acababa de conocer y que era, hasta ese momento, el gran secreto de Irene Junquera dentro de Gran Hermano VIP.

"Es que ligas sin darte cuenta, es una cosa automática, caminas y ligas", le espetó Jordi González al padre de Rocío Flores nada más terminar el visionado de esta charla tan distendida entre las cinco finalistas del reality por antonomasia de Mediaset. Algo a lo que el exmarido de Rocío Carrasco no dudó en contestar con un "nunca me di cuenta de nada" para incredulidad del periodista catalán, que incluso se atrevió a afirmar que Irene se quedó tan fascinada por el malagueño que hasta podrían haber hecho 'edredoning'. A pesar de la insistencia de Jordi para que el exconcursante dijera cuál había sido su percepción al respecto, quien fuera yerno de Rocío Jurado solo tuvo buenas palabras para su 'enamorada': "Viniendo de una chica tan guapa y con unos ojos tan bonitos, me siento halagado".

