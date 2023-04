Martin Scorsese posa con su hija Francesca: así es la pequeña de la familia, que se abre paso en el cine

La carrera como cineasta de Martin Scorsese sigue sumando títulos. A los 80 años, el ganador de un Oscar y cuatro Globos de Oro acaba de estrenar el documental Personality Crisis: One Night Only. Este trabajo que aborda la vida del músico David Johansen se proyectaba por primera vez en Nueva York, durante un acto al que acudió con su hija pequeña, nacida de su quinto matrimonio, con Helen S. Morris (tiene otras dos hijas de anteriores relaciones). No es habitual ver al director rodeado de su familia cuando cumple con sus compromisos profesionales, pero Francesca alguna vez le acompaña porque quiere seguir los pasos de su padre.

Francesca, de 23 años, se está formando en la NYU Tisch School of the Arts, por cuyas aulas ya pasó su progenitor. Además es ya muy conocida en la esfera digital. Arrasa en la plataforma TikTok, donde llaman la atención los vídeos que comparte con apariciones estelares de su padre. Los 'cameos' de Martin Scorsese son recibidos con entusiasmo por los usarios de esta aplicación ya que permiten conocer de manera más íntima a esta leyenda del cine que se ha puesto al frente de éxitos como El lobo de Wall Street, El irlandés, Taxi driver, El aviador y Uno de los nuestros. La joven también ejerce de community manager y ayuda al director a subir contenido a sus perfiles públicos.

La pequeña de la gran familia formada por Scorsese va adentrándose poco a poco en la industria del cine, aunque el séptimo arte ha formado parte de su vida desde que tiene uso de razón. Ella misma contaba en El País que su infancia estuvo marcada por los constantes rodajes de su padre, pero cuando estaban juntos se repetía siempre el mismo plan: disfrutar de una película juntos. Martín siempre ha querido que sus hijos tengan cultura cinematográfica y se encargaba de elegir los títulos que veían. También supuso un punto de inflexión el momento en el que su madre fue diagnosticada de párkinson y lo define como "lo más horrible que me ha pasado". Además define a Morris como una mujer increíble con una mente privilegiada.

Con Robert de Niro como padrino, para Francesca es rutinario recibir en casa a estrellas de Hollywood. Muchas de esas personalidades han pasado de ser amigos de la familia a compañeros en el set. La artista ha formado parte de We are who we are, miniserie juvenil de HBO en la que se ha puesto a las órdenes de Luca Guadagnino. Como anécdota, el director italiano no sabía que era la hija de Scorsese cuando hizo las pruebas y al conocer su apellido se preguntó si tendría algún tipo de relación con Martin. Tras este debut, Francesca volvió a trabajar con Guadagnino en Bones and All: Hasta los Huesos. Grabó una secuencia de esta cinta protagonizada por Timothée Chalamet, pero no fue incluída finalmente.