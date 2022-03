¿Se puede ver 'El Irlandés' como una serie? Martin Scorsese lo tiene claro

Tres horas y treinta minutos, esa es la duración de El Irlandés, uno de los acontecimientos cinematográficos del 2019. La cinta de Martin Scorsese supone la primera colaboración del prestigioso director de cine con Netflix, pero además une a un reparto de lujo con Robert de Niro y Al Pacino codeándose en cada escena. Estrenada una semana antes en cines, la cinta está creando polémica por su largo metraje. Algunos usuarios han decidido verla por tramos, incluso existe una guía en redes sociales que "parte" en cuatro episodios la película para que se pueda disfrutar de forma escalonada. En conversación con EW, Scorsese ha querido zanjar esta idea respondiendo a la pregunta: ¿Se puede ver El Irlandés como una serie? "De ninguna manera" dijo.

Para el director, los espectadores deben ver la película de una vez, tal y como pasaría en una sala de cine. "El objetivo de la película es la acumulación de detalles", ha explicado Scorsese, que también ha tenido críticas para todos aquellos que quieran ver su creación en una pantalla de móvil, facilidad que otorga Netflix a sus usuarios. "Recomendaría, si alguna vez quieres ver una de mis películas, o la mayoría de ellas, que por favor, por favor no la veas en el móvil. Por favor", ha declarado en Popcorn with Peter Travers. El creador de El Lobo de Wall Street o Casino, entre otras históricas películas, incluso aclara que la fórmula ideal sería ver sus obras en pantallas de cine.

"Puedes convertirlo en el plan de la noche, o la tarde, y saber que no tienes que responder al teléfono y que no te levantarás demasiado", ha explicado Scorsese ante las 3 horas y media que dura El Irlandés. Por su parte, la polémica está servida para los usuarios de Netflix. El acuerdo con la compañía ha implicado estrenar la película una semana antes en cines para que así sea aspirante a los premios Oscar. Un sistema idéntico al utilizado con la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, que acabó por llevarse el galardón de Mejor Película del 2018.

No es la primera vez que Scorsese se ve envuelto en una polémica en los últimos meses. En la citada entrevista, el director vuelve a cargar contra las películas de superhéroes, género del que no se considera ni mucho menos aficionado: "Será cine para los niños que ven esas películas, pero yo no las entiendo. O mejor lo explico de esta manera: he visto una o dos y ya me parece más que suficiente. Porque es lo mismo una y otra vez". Unas palabras que reinciden en sus críticas a Marvel y DC, que actualmente copan en cartelera el género de acción. "Es el momento para que todos nos hagamos la pregunta de qué es el cine", terminaba.

