El padre de las mellizas de Lisa Marie Presley las representará en el juicio por la herencia El ex de la hija de Elvis ha presentado una petición para ser el tutor legal de las menores

Nuevo conflicto familiar en los Presley, quienes sin duda viven una situación muy complicada tras la triste y prematura muerte de Lisa Marie. Si desde hace semanas Priscilla y su nieta Riley solo se hablan a través de sus abogados, ahora el ex de la hija de Elvis, Michael Lockwood, ha segurado que quiere "proteger" a sus mellizas, Harper Vivienne Ann y Finley Aaron Love, en medio de la dura batalla por la herencia. En una audiencia celebrada el pasado jueves 13 de abril en Los Ángeles, la jueza Lynn Healey Scaduto aceptó la solicitud del guitarrista para representar a sus hijas en el juicio por el testamento, ya que según su abogado, Scott Rahn, el músico está "listo, capaz y dispuesto a proteger sus intereses". "Lockwood tiene una buena relación familiar con todas las partes involucradas. No solo está legalmente obligado, sino también moralmente porque tiene que proteger los intereses de las niñas", ha añadido.

Aunque con Michael protagonizó una agria batalla por la custodia de las mellizas Harper y Finley, que hoy tienen 14 años, cuando decidieron emprender caminos por separado en 2016 -aunque no se hizo efectiva hasta mayo de 2021-, finalmente la expareja terminó aceptando la custodia compartida de las jóvenes. Tras los últimos acontecimientos y tras haber presentado una solicitud el pasado marzo, Lockwood finalmente se convertirá en el tutor legal, a pesar de que su presencia no era del agrado de su exmujer. De hecho, una fuente cercana a la familia aseguró a People que no fue invitado al funeral porque era "lo último que Lisa Marie hubiera querido".

Michael ha presentado una petición asegurando que desea ser nombrado tutor legal de las mellizas y alegando ante el tribunal de sucesiones que "las menores son beneficiarias de un fideicomiso en el caso mencionado", por lo que requieren el nombramiento de un instructor que represente sus intereses en el procedimiento. "No hay conflicto con respecto al nombramiento porque el tutor propuesto no es un beneficiario del instrumento de fideicomiso en cuestión", ha dicho Lockwood, cuya audiencia está programada para el próximo 16 de mayo. Además, los abogados de Priscilla Presley y Riley Keough no han tenido ninguna objeción a la solicitud y la jueza ha explicado que emitiría un fallo por escrito.

"Ambas tienen un espíritu increíble y continuarán con el legado de nuestra familia por el resto de sus vidas. Desde que nacieron, Harper y Finley me han brindado una profunda alegría", dijo hace unas semanas Michael, quien remarcó además que ahora está completamente focalizado en el cuidado de sus mellizas y asegurándose "de que siempre se sientan seguras y amadas". "Nadie nos prepara para una tragedia tan inesperada. Es incomprensible", agregó.