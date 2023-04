Belén Rueda, Gracia Olayo y Toni Acosta llegan a Netflix con 'Fenómenas'

Gracia Olayo, Belén Cuesta y Toni Acosta llegan este 14 de abril a Netflix con Fenómenas, la película en la que un grupo de investigadoras de eventos paranormales que en la España de finales de los 90 se enfrenta a un caso de supuestas apariciones en un piso de Madrid. El jesuita padre Girón (Emilio Gutiérrez Caba) y las investigadoras Sagrario, Paz y Gloria deberán averiguar si los extraños sucesos que están ocurriendo en una una vivienda donde ya hubo una muerte violenta son un fantasma, una aparición o la sugestión de los supersticiosos vecinos. Dirigida por Carlos Theron (Operación Camarón) y con el guion de Fernando Navarro y Marta Buchaca, el filme está basado en el grupo Hepta, un equipo real y todavía existente a día de hoy de amantes de lo desconocido y fundado en 1987.

Durante la promoción de Fenómenas, Belén Rueda ha asegurado que para su papel ha podido hablar con algunas de las protagonistas del grupo Hepta, Sol, Piedad y Paloma, quienes le ayudaron a crear su personaje. "Ellas siguen existiendo y dando conferencias", dijo la actriz en El Hormiguero. Sobre sus creencias, la intérprete de Los ojos de Julia o El Cuerpo ha confesado que ha ido pasando por diferentes etapa en su vida en las que "algo muy doloroso" le hizo investigar sobre el más allá y aunque ahora tiene sus dudas tiene claro que si cualquiera habla con este grupo de investigadoras en las que se basa la película muchos terminarían creyendo. "El tema es raro pero yo creo en estas cosas, en otros estadios. No tiene explicación científica en estos momentos pero está ahí. Hace años que leía las cartas y el tarot y dejé de echarlas porque salían cosas que no me gustaban nada. Descubrí la enfermedad de una persona que estaba sentada conmigo y no se lo quise decir. Entonces dejé de echarlas", añadió también Emilio Gutérrez Caba sobre la otra dimensión.

Fenómenas se basa en la historia real de El baúl del monje, el evento paranormal del que más documentados están en el grupo Hepta "porque Piedad, que era la que grababa, consiguió captar algunas cosas que se movían sin ningún sentido", ha explicado Belén sobre la película. "Paloma, una de las integrantes, era una de las asiduas invitadas a Cuarto Mileno con Iker Jiiménez", ha contado también la protagonistaa de la película de Netflix.

Creada por la productora Nadie es perfecto, esta intrigante película paranormal mezcla misterio, risas y fenómenos inexplicables en una comedia terrorófica española en la que además de las protagonistas también participan Iván Massagué (El Hoyo, El Barco), Miren Ibarguren (La novia de América, La que se avecina) Óscar Ortuño (Amar es para siempre, 30 monedas) Lorena López (Señoras del (h)AMPA) y Antonio Pagudo (Benidorm, Héroes del barrio). Sin duda una experiencia sobrenatural y divertidísima que los espectadores y seguidores de este exitoso reparto no se pueden perder.