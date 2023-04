María Garralón revela que ha sufrido un ictus: 'Pasé mucho miedo'

La actriz María Garralón, conocida por series tan exitosas como Verano azul, Farmacia de guardia o Compañeros, ha revelado que sufrió un ictus a principios de año. Afortunadamente, se encuentra bien y apenas tiene secuelas. "Solo tengo molestias en el dedo pequeño de la mano derecha. Gracias a Dios no he tenido problemas con el habla, pero fue un susto tremendo", ha contado en una entrevista concedida a la revista Pronto.

La intérprete madrileña, que el pasado 24 de marzo cumplió 70 años, ha recordado el momento en el que comenzó a sentirse mal. "Una amiga me llevó al hospital de Arganda y, luego, me derivaron a la Unidad de Ictus del Hospital Gregorio Marañón. Aunque no era muy consciente de lo que ocurría, pasé mucho miedo", ha confesado.

No es la primera vez que el estado de salud de la actriz se resiente. Ha sobrevivido a un cáncer de pecho y a dos carcinomas en la nariz. Además, padece estenosis de canal y artrosis en la rodilla y en cervicales, unas dolencias que limitan su día a día. Aún así, no tiene intención de retirse.

Divorciada y con dos hijos

María vive sola en en Alcorcón y siente verdadera adoración por sus dos hijos. "Mi vida personal ha estado al margen porque siento cierto pudor al hablar de mis cosas. Cuando mis hijos eran pequeños, hacía algún reportaje, pero cuando crecieron me dijeron, 'Mamá, tu trabajo es precioso, pero a nosotros mejor nos dejas fuera de este lío', así que nunca más", contó en ABC. En esta entrevista explicó que se divorció cuando sus hijos eran muy pequeños y que no fue fácil compaginar su carrera con la maternidad. "Ser madre y actriz es complicado. Además, yo me divorcié cuando ellos eran pequeños, y me recuerdo corriendo de un lado para otro, pero sin ningún trauma. Tanto ella como él me han salido muy buenos, muy divertidos", añadió.