Así es la vida actual de Tito, de 'Verano Azul', cuarenta años después del rodaje de la mítica serie

Verano Azul ha sido una de esas series que marcan a toda una generación y, sobre todo, una de las que más se ha emitido en televisión. Un grupo de amigos disfrutaban de sus vacaciones en una zona costera del Mediterráneo, allá por los 80. Bea, Quique, Pancho, Javi, Desi, Piraña, Tito, Chanquete y Julia, fueron los nueve personajes que tantos buenos recuerdos han generado desde entonces. Estrenada hace más de 40 años, el más pequeño del clan, Miguel Joven -que encarnaba a Tito- ha aparecido para rememorar aquellos maravillosos años y lo que supuso para él la fama por aquel entonces.

El propio protagonista de la serie ha recordado aquellos momentos: "Nada dura tanto. Lo de Verano Azul es realmente sorprendente", destacaba Miguel en Fiesta. Ha contado que su papel en la serie fue algo casual, porque él no tenía nada que ver con el mundo de la televisión y el cine, y fue a raíz de su padre, que trabajaba en un chiringuito, donde empezó todo. Miguel empezó a los 6 añitos, una edad muy temprana para y con la que empezó a ser reconocido. Por eso, el entrevistado ha contado cómo vivió la fama en aquel momento, cuando él lo veía como un "juego gigantesco que se reducía al entorno del equipo de RTVE y a Nerja".

"El éxito de la serie es brutal y es inmediato. A los pocos capítulos ya teníamos programas de televisión en Nerja buscando todas las localizaciones y un montón de gente queriendo venir al pueblo a conocerlo", decía. "En mi caso no fue tan difícil. Al vivir en un pueblo, por mucho éxito que tuviese y por muy conocido que fuese, al final yo era Miguel", rememoraba, añadiendo que la gente no le dejó de tratar de una forma "cotidiana".

"Nunca me he sentido actor"

Miguel Joven ha contado que en su casa siempre le habían inculcado que, para estar en el mundo de la interpretación había que formarse y que lo suyo era algo "casual": "Nunca me he sentido actor. Llegados a este punto, yo tenía que regresar a mi Nerja, a mi pandilla. Mi mundo estaba quedando un poco atrás, y con 7 u 8 años este trasiego de estar constantemente de ir de un sitio a otro, había días que me levantaba desorientado", confesaba. Además, tal y como asegura el propio Miguel, la fama le ha regalado "cosas buenas y experiencias que están fuera del alcance de un chaval que se crió en un pueblo". Sin embargo, "el precio tan alto de dejar Nerja para venir a Madrid y buscar esa carrera, yo no lo quería", se sinceraba.

La vida de Miguel sigue vinculada a Nerja y está más enamorado que nunca de su pueblo natal: "Tengo que decir que es una realidad, yo vivo mi 'verano azul' cada día en Nerja y me ha dejado de vivirlo desde entonces", sentenciaba. Actualmente, Miguel Joven es embajador de las Cuevas de Nerja y trabaja como monitor de tiempo libre y actividades de contacto con la naturaleza, mostrando a los visitantes del pueblo malagueño el paraje tan increíble que esconde.

La relación con sus compañeros

A día de hoy Miguel Joven aún mantiene a los actores que formaron parte en la serie junto a él: "No sólo yo tengo la relacion con ellos, sino también ellos con Nerja. De forma regular han seguido volviendo y algunos de ellos se han ido a vivir allí", resaltaba entre risas. "Fueron esos 16 meses tan hermosos que pasamos (...) Lógicamente esa piña se ha mantenido, cada uno en su mundo, pero nos mantenemos en contacto", zanjaba Miguel.