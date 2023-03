El gran cambio de Carmen, una de las mellizas de la baronesa Thyssen, que posa con su madre en la inauguración de su hotel

Hoy es un gran día para Carmen Cervera, que ha dado el pistoletazo de salida a un nuevo e ilusionante proyecto que nada tiene que ver con su faceta como mecenas. Esta noche ha inaugurado su propio hotel de lujo, unas instalaciones en la Costa Brava que posee desde hace varios años y cuya reforma paralizó durante la pandemia. Bajo el nombre de The Pink Elephant, la baronesa Thyssen ha abierto las puertas del exclusivo edificio arropada por diferentes personalidades entre las que ha destacado la presencia de una de sus mellizas, su hija Carmen, cuya imagen ha sorprendido por el gran cambio físico que ha experimentado desde su última aparición pública.

VER GALERÍA

La baronesa, que este mes de abril soplará las velas de su 80 cumpleaños, ha aparecido en el acto una vez ya había comenzado la apertura por un gran motivo, y es que ha esperado a que sus dos mellizas, Carmen y Sabina, de 17 años, llegaran del centro en el que reciben su formación académica. "He llegado ahora porque las niñas han llegado de Andorra, que acaban el colegio al mediodía y las he esperado para venir con ellas", ha confesado a los medios que esperaban en la entrada al edificio, unas palabras que ha pronunciado tras protagonizar un esperado posado junto a su hija Carmen una vez se ha bajado de la parte de atrás del vehículo encargado de su traslado.

Sonrientes y visiblemente emocionadas por el nacimiento de este nuevo reto profesional, un establecimiento con acceso directo a la playa que cuenta con catorce habitaciones y en el que la baronesa ha supervisado cada detalle y liderado el proyecto decorativo, madre e hija se han dejado fotografiar juntas. Unos retratos en los que la menor ha acaparado todas las miradas por su belleza, gran altura -que ya es superior a la de su madre-, evidente cambio físico y el orgullo que desprendían sus ojos al mirar a su madre, todo un referente en sus diferentes roles.

Carmen, la hija de la baronesa Thyssen, acude a su primer acto público junto su hermano y su cuñada

VER GALERÍA

Aunque Carmen ha posado para ¡HOLA! con sus dos mellizas, siempre ha tenido claro que quería preservar la parte más importante de su intimidad, algo que continúa manteniendo por norma. Pese a ello, no ha querido renunciar a compartir este memorable momento cargado de significado para ella, algo que, según ha confesado, le hace mucha ilusión y le llega en un momento en el que está muy bien y se encuentra "perfectamente". "Es algo que tenía hace muchísimos años y no sabía muy bien qué hacer con ello y unos amigos me dijeron que por qué no un hotel divertido", ha contado.

Las imágenes de su posado dejan entrever la fantástica relación que hay entre ellas y la adoración de la menor por la protagonista de la velada, de quien no se ha separado hasta que la propia baronesa se lo ha pedido para atender a los medios. Para la ocasión, la joven ha elegido un estilismo que dejaba a la vista sus espectaculares y largas piernas compuesto por una falda oscura y drapeada en la zona delantera con toques brillantes, top blanco con abertura y zapatillas estilo bota en el mismo color. A modo de complementos, ha agregado al outfit una blazer en tono champagne y un bolso de mano de Prada. En cuanto al look, ha apostado por dejar su larga melena suelta y por un maquillaje muy natural.

VER GALERÍA

Por su parte, Carmen Cervera se ha inclinado por el color rosa para su atuendo. Una elección muy medida, pues coincide con el tono que da nombre al hotel y es el indiscutible protagonista de las paredes exteriores del mismo. Informal pero sofisticada y con la originalidad que le caracteriza, la baronesa ha mezclado una camisa abotonada y anudada en la parte inferior con un pequeño lazo con un pantalón ancho de lino blanco, al que ha agregado unas sneakers muy similares a las de su melliza. Además, ha lucido un minibolso en fucsia, pendientes largos y ha preferido no recoger su cabello.