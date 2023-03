María Pombo cuenta el gran cambio al que se enfrentará Martín antes de la llegada de su hermanita

María Pombo ha confesado a todos sus seguidores el gran cambio al que se enfrentará Martín antes de la llegada de su hermanita. El pequeño, que crece a pasos agigantados, está a punto de empezar la escuela, algo que emociona mucho a la influencer. "Llaman al timbre y me dan un paquete como de ropa, aunque no me acordaba de haber pedido nada, así que factor sorpresa. Y de repente veo que es un pedido del uniforme de mi hijo para el cole. ¡Muy fuerte! Hemos decidido que necesita actividad, estimulación y estar con niños porque cada vez que se junta con alguno le encanta socializar", ha dicho la que fuera concursante de Mask singer: adivina quién canta, que además ha apuntado que ha cambiado de opinión porque antes pensaba en apuntar al niño cuando cumpliera los tres años.

María Pombo y Pablo Castellano celebran en familia un año de éxitos, en la cuenta atrás para un nuevo cambio en su vida

Tras hacerse un "chequeo" y recoger su medicación en el hospital en su "día de organización" antes de irse "como cada año con la familia" de vacaciones de Semana Santa, la influencer ha explicado que cree que es una buena idea que su hijo vaya ya al colegio porque le servirá como periodo de adaptación. La pequeña Vega, que será la segunda hija de María y Pablo Castellano, llegará el próximo mes de julio y Martín oficialmente empezaría la escuela en el mes de septiembre, por lo que la pareja ha creído pertinente que empiece un poco antes (abril, mayo y junio) para que no piense que la llegada de la recién nacida es la causa de que él no esté junto a ellos. "No queremos que piense que llega el bebé y él se va de casa en plan abandono", ha explicado.

La creadora de contenido ha explicado que con esta decisión que ha tomado junto a su marido, Martín no pensará en septiembre que el cole es "algo extraño" y "no le cogerá manía ni creerá que le hemos abandonado". "A parte de eso es que él está deseando. Cada vez que tiene una rabieta le digo 'los niños malos no van al cole' y él empieza 'mamá, cole sí'", ha comentado María, que también cree que el pequeño "no lo va a poner fácil" y tiene miedo del día que le tenga que dejar allí. "Le he metido en la cabeza que es un sitio súper guay donde juegan y pintan", ha añadido Pombo, que además ha contado que le pone vídeos de otros niños en la escuela para que vea cómo es y así hacer más fácil la despedida durante el primer día.

María Pombo enseña a Martín su paraíso particular: las fotos no vistas de sus vacaciones en Cantabria

Martín está "muy emocionado" con empezar esta nueva aventura y cada vez que pasan por al lado de su colegio el niño lo señala, algo que le encanta a la influencer. "Lejos de darme pena cuando he recibido el uniforme se lo he enseñado y él se ha empezado a reírse como nervioso", ha concluido María.