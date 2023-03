Juancho, hermano de Ana Obregón, comenta cómo es su sobrina: ‘Una monada’ 'Para Ana es algo tan importante que no nos cabe más que satisfacción', ha declarado

Loading the player...

Muy contentos e ilusionados. Así han recibido los hermanos de Ana Obregón la noticia de que la actriz y presentadora ha sido madre de una niña por gestación subrogada en Miami, tal y como reveló ¡HOLA! en exclusiva. Ya habíamos escuchado a Celia y Javier y ahora ha sido el turno de Juancho García Obregón. "Estamos muy felices porque para Ana es algo tan importante que no nos cabe más que satisfacción", ha declarado. Aunque todavía no han conocido a la pequeña, sí ha podido verla y ha comentado cómo es. Dale al play y no te lo pierdas.

-Los hermanos de Ana Obregón, entre la felicidad y la sorpresa por el revuelo ocasionado