Paz Padilla se recupera tras ser intervenida de las cuerdas vocales

Paz Padilla ha sido operada recientemente de las cuerdas vocales debido a los numerosos episodios de afonía que llevaba arrastrando desde hacía tiempo. Tanto es así que ya en 2013 fue intervenida de un nódulo en la misma zona. Mientras se recupera de esta última intervención ha querido compartir con sus seguidores estas palabras: 'Tras ser intervenida, he tenido que dejar de trabajar durante unos días, pero me estoy recuperando estupendamente y en breve estaré en el teatro y en la televisión'. Da la casualidad que la actriz y comunicadora acababa de aprender la lengua de signos durante el rodaje de su última película, 'El hotel de los líos', lo cual le ha venido fenomenal ahora que debe estar callada en plena recuperación. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

