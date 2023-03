Catherine Zeta-Jones impresiona con su talento cantando y tocando el piano

Loading the player...

La música siempre ha sido una gran pasión para Catherine Zeta-Jones. La intérprete tiene claro, incluso, que esa sería su profesión soñada si no fuera actriz. "Me encantaría tener una oportunidad en mi vida de ser esa persona en el escenario de un estadio durante un concierto. Sería un cruce entre Carly Simon, Adele y Alicia Keys, simplemente sentada al piano y rockeando", declaró hace algunos meses a Parade. Sin duda, podría hacerlo si quisiera, pues tiene mucho talento. La actriz de Miércoles lo ha demostrado compartiendo un vídeo en el que aparece cantando y tocando al piano precisamente un tema de Carly Simon, y ha dejado a sus fans realmente impresionados. Dale al play y no te lo pierdas.

