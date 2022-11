Catherine Zeta-Jones habla de los 'altibajos' de su matrimonio y del tiempo que estuvo separada de Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas están a un paso de celebrar el 25 aniversario de su noviazgo. Los actores se conocieron en el Festival de Deauville de 1998, en Francia, en una cena privada organizada por Antonio Banderas y Melanie Griffith. La actriz acudió al certamen junto al malagueño para presentar la La máscara del Zorro, mientras que el actor de Atracción fatal presentaba Un crimen perfecto. En esa primera cita Douglas, facinado por la belleza de la actriz galesa, le dijo a la intérprete que él se convertiría en el padre de sus hijos. Y no se equivocaba.

Los actores se casaron el 18 de noviembre del año 2000 y tuvieron dos hijos Dylan y Carys. A lo largo de estos veintidos años que dura su unión no todo ha sido un camino de rosas, también ha habido etapas verdaderamente complicadas que pusieron prueba la solidez del matrimonio. La actriz galesa, que da vida a Morticia Addams en la serie Miércoles, y el hijo del recordado Kirk Douglas han atravesado baches tan difíciles como el trastorno bipolar que sufre la íntérprete, el cáncer de garganta que padeció el protagonista de Instinto básico o el ingreso en prisión de su hijo Cameron, nacido de su primer matrimonio con Diandra Douglas.

Zeta-Jones ha concedido una entrevista al diario The Telegraph donde se sincera sobre algunos aspectos íntimos de su matrimonio. La protagonista de Chicago desvela que hubo un tiempo en el que estuvieron separados. "Es imposible que no haya altibajos si vives con la misma persona y te despiertas con ella todos los días", asegura Catherine sobre la prueba de fuego que es para cualquier relación la convivencia. "Me he estado despertando con Mike durante casi 25 años. Me encanta estar casada, pero es una locura cuando realmente lo piensas", revela la artista, que asegura que el respeto es la base de todo y que para ella nunca ha sido un problema la diferencia de edad que existe entre ambos. "Nos respetamos y nunca siento que él sea 25 años mayor que yo". "Recuerdo que la gente decía: 'Cuando tengas 50 años, él tendrá 75'. Bueno, eso es solo matemáticas", asegura.

Catherine y Michael se separaron en el año 2013 después de haber tenido que enfrentarse a difíciles episodios en su vida. Douglas logró recuperarse de un cáncer de garganta, mientras que Zeta-Jones tuvo que ingresar en varias ocasiones para tratar su trastorno de bipolaridad. La revista People informó de fuentes muy cercanas que la pareja se había tomado un tiempo de escanso y que el estrés había pasado factura a su matrimonio. Douglas y Zeta-Jones, padres de dos hijos Dylan y Carys, que tenían entonces 13 y 10 años, decidieron pasar un tiempo separados después de que él regresara en mayo del Festival de Cannes.

Por fortuna se reconciliaron a finales de ese mismo año y desde entonces están más unidos que nunca. "Estoy loco por ella", decía el actor de su esposa, un año después de darse una segunda oportunidad. El protagonista de títulos como Atracción fatal, El juego o Wall Street reveló que esta reconciliación había sido fruto del esfuerzo mutuo y por el gran amor que existe entre ambos. "Si en una pareja ambos están dispuestos, puedes hacerlo. No puede ser sólo uno. Estoy loco por ella, y sí, todas las parejas pasan por tiempos difíciles. El único problema, es que como bien saben, estamos en el ojo público", reveló. El matrimonio, uno de lo más longevos de Hollywood, demostraron que segundas partes sí pueden ser buenas y hoy son felices junto a sus hijos Dylan, de 22 años, y Carys, de 19.