Isabel Pantoja regresa a Cantora tras su paso por el Baile de la Rosa de Mónaco

Isabel Pantoja ya está en Cantora tras disfrutar de una experiencia única en el Baile de la Rosa de Mónaco. La artista, de 66 años, aterrizó anoche en el aeropuerto de Jerez de la Frontera junto a su hermano Agustín, el elegido para estar con ella en la cita más importante del Principado. Ambos intentaron pasar desapercibidos, pero los fotógrafos captaron su llegada. La cantante, con gafas de sol y una chaqueta marrón, entró rápidamente en el coche que la esperaba para poner rumbo a casa. No quiso hacer declaraciones y su rostro reflejaba cierto cansancio después de haber vivido un fin de semana frenético.

Cuando Isabel recibió la invitación para asistir al Baile de la Rosa se quedó en shock, según contó en la revista ¡HOLA!. "Cuando mi hermano me cuenta que ha llegado una invitación al Baile de la Rosa, dije: ‘¡Venga ya con la tontería!’. No me lo creía". Tras la sorpresa inicial comenzó a ilusionarse, sobre todo, por compartir velada con Carolina de Mónaco. "He sentido siempre un cariño entrañable por Carolina, porque hemos tenido vidas muy paralelas. Tenemos la misma edad, pasó lo mismo de la noche a la mañana, ella tenía tres hijos y yo uno…y sin conocernos, me sentí muy unida a ella en ese momento", declaró.

La cantante llegó a la Salle des Étoiles del Sporting Monte-Carlo del brazo de su hermano y con un espectacular diseño de la colección Primavera-Verano 2023 de Isabel Sanchís, realizado en gasa de seda de estampado floral. Posó ante los fotógrafos con su mejor sonrisa y protagonizó un momento único al entonar a capela el tema Bésame mucho con la artista británica Shirley Bassey. "Un sueño y un honor haberte conocido SHIRLEY, ¡eres una diva!", afirmaba emocionada la intérprete de Marinero de luces.

Durante la gala, disfrutó de increíbles actuaciones como la del cantante Mika, que puso a bailar a todos los Grimaldi a ritmo de Grace Kelly. Después, cuando dio comienzo el baile, pudimos verla en la pista bailando I Gotta Feeling, de Black Eyed Peas. Sin duda, un sueño que se ha hecho realidad tras haber vivido momentos muy duros en los últimos años, como la pérdida de su madre y su hermano Bernardo. "Lo estoy pasando muy mal, aunque no hay otra que seguir, porque el público valora mucho que estés cantando, a pesar de que esté pensando en mi madre y en mi hermano del alma, que se fue hace solo dos meses y medio. Es muy duro. Pero la vida de los artistas es así", declaró en ¡HOLA! al hacer balance de sus 50 años sobre el escenario y los próximos conciertos que tiene cerrados.

