Jane Fonda revela que Jennifer Lopez 'nunca se disculpó' por herirla en un ojo y una ceja durante un rodaje

Rencillas del pasado. Jane Fonda ha revelado que Jennifer Lopez nunca se disculpó después de haberle hecho supuestamente un corte en el rostro mientras rodaban juntas una escena de bofetadas en la comedia La madre del novio. “Bueno, Jennifer tenía este enorme anillo de diamantes y cuando me abofeteó una de las veces, me cortó el ojo y la ceja”, ha contado la veterana actriz, de 85 años, en El show de Drew Barrymore.

-Jane Fonda reaparece espléndida en el estreno de su última película tras anunciar que su cáncer está remitiendo

VER GALERÍA

Han pasado casi dos décadas de aquel rodaje, pero la intérprete no lo olvida. "Ella nunca se disculpó”, comentó entre bromas dejando al público atónito durante la promoción de su nueva película Moving On. Drew Barrymore y la coprotagonista del filme de Fonda, Lily Tomlin, que también estaban en el escenario, no quisieron comentar nada acerca del supuesto incidente. Todavía no está claro si Fonda solo estaba bromeando.

En la película, que se estrenó en el año 2005, Jane Fonda interpreta a una madre autoritaria decidida a romper el futuro matrimonio entre su hijo, interpretado por Michael Vartan, y Charlotte, en la piel de Jennifer López. La divertida escena en cuestión donde resultó Fonda herida tuvo lugar durante el día de la boda de su hijo El personaje de Fonda, Viola, la madrina de la boda, eligió el blanco para su vestido en un intento por molestar a la novia, lo que provocó que Jennifer Lopez se abalanzara sobre ella y comenzara a abofetearla. A diferencia de lo que ocurrió en la realidad, la novia sí se disculpó rapidamente con su futura suegra. “No vas y abofeteas a alguien y luego te disculpas”, responde la madrina mientras los dos continúan compartiendo más golpes en la escena.

-La serenidad de Jane Fonda, en pleno tratamiento contra el cáncer: 'No tengo miedo a irme. Estoy lista'

VER GALERÍA

La propia Lopez ya se ha referido anteriormente sobre lo desalentador que fue para ella rodar esa escena en particular, porque dijo que tenía "mucho miedo de golpear a Jane Fonda en la cara o lastimarla de alguna manera". "'Tenía tanto miedo de [Fonda] y ella era tan valiente", señaló la diva del Bronx en un vídeo publicado en su canal de YouTube en 2019. Lopez compartio este clip bajo el título "la historia nunca antes contada de cómo casi dejo ciega a Jane Fonda”.

La actriz de Estafadoras de Wall Street recordó que Fonda le decía “'golpéame", "no te preocupes por eso, va a estar bien'”. “(Fonda) estaba realmente metida en la escena y yo también, entonces le pegué en el ojo por equivocación… ¡ouch! contó. Antes de escuchar la palabra ¡acción! ambas habían acordado golpearse hasta que quedara bien, pero Jennifer, presa de la emoción, logró el objetivo, pero hubo algunos daños que lamentar... Esta comedia romántica fue el regreso de Jane Fonda a la gran pantalla después de un descanso de 15 años de la actuación.

-Jennifer Lopez cuenta en 'Halftime' por qué actuar con Shakira fue la peor idea del mundo